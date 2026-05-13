Kingdom Hearts 4 – fani zobaczyli zielony pasek i uwierzyli w zapowiedź

Nadzieję w rzeczone serca wlało oficjalne konto Tokyo Game Show w mediach społecznościowych. O co chodzi?
Zielony pasek ładowania poszlaką w sprawie… Kingdom Hearts 4?
Całość jednak brzmi mocno zaskakująco. Zaczęło się od tego, że Tokyo Game Show wrzuciło obrazek, prezentujący zielony pasek ładowania oraz napis Wkrótce... 12 maja 2026. Gdzie tutaj nawiązanie do Kingdom Hearts 4? Cóż, z jakiegoś powodu fani uznali, że zarówno czcionka, którą wykonano wspomniany napis, jak i sam pasek ładowania z kolorze zielonym wyglądają podobnie do tych, obecnych w serii od Square Enix. Chociaż nikt niczego nie potwierdził ani nawet nie zająknął się na temat KH4, społeczność była pewna. Nie brakowało głosów ekscytacji od ludzi przekonanych, że już za chwilę ich gamingowe marzenie się spełnił.
