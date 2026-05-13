Kingdom Hearts 4 – fani zobaczyli zielony pasek i uwierzyli w zapowiedź

Jak nietrudno się domyślić, całość okazała się o wiele bardziej prozaiczna. Nie było żadnego shadowdropu prezentacji. Zamiast tego organizatorzy Tokyo Game Show wrzucili do sieci krótki teaser zapowiadający tegoroczną edycję imprezy, która odbędzie się między 17 a 21 września. Na temat Kingdom Hearts 4 ani słowa.

Rozczarowanie graczy jest jednak zrozumiałe. Wystarczy wspomnieć, że Kingdom Hearts 3 ukazało się jeszcze w 2019 roku. Od tego czasu seria otrzymała jeszcze dwa spin-offy – jeden na platformy mobilne, a drugi w formie gry rytmicznej. Niemniej o pełnoprawnej kolejnej odsłonie cisza. Ostatni zwiastun 4. części dostaliśmy jeszcze w 2022 roku i to byłoby na tyle. Na ten moment nie wiemy nic więcej na temat kolejnej produkcji łączącej uniwersa Final Fantasy oraz Disneya. Jedna pewna rzecz w tym wypadku to fakt, iż pozycja ta powstaje na silniku Unreal Engine 5, zaś sama opowieść dziać się ma po wydarzeniach z Kingdom Hearts 3 i Kingdom Hearts: Melody of Memory.