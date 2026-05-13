Kingdom Hearts 4 – fani zobaczyli zielony pasek i uwierzyli w zapowiedź

Maciej Petryszyn
2026/05/13 11:45
4 lata po oficjalnym ujawnieniu Kingdom Hearts 4 pozostaje niewiadomą. Teraz jednak serca fanów cyklu zabiły mocniej.

Nadzieję w rzeczone serca wlało oficjalne konto Tokyo Game Show w mediach społecznościowych. O co chodzi?

Zielony pasek ładowania poszlaką w sprawie… Kingdom Hearts 4?

Całość jednak brzmi mocno zaskakująco. Zaczęło się od tego, że Tokyo Game Show wrzuciło obrazek, prezentujący zielony pasek ładowania oraz napis Wkrótce... 12 maja 2026. Gdzie tutaj nawiązanie do Kingdom Hearts 4? Cóż, z jakiegoś powodu fani uznali, że zarówno czcionka, którą wykonano wspomniany napis, jak i sam pasek ładowania z kolorze zielonym wyglądają podobnie do tych, obecnych w serii od Square Enix. Chociaż nikt niczego nie potwierdził ani nawet nie zająknął się na temat KH4, społeczność była pewna. Nie brakowało głosów ekscytacji od ludzi przekonanych, że już za chwilę ich gamingowe marzenie się spełnił.

Jak nietrudno się domyślić, całość okazała się o wiele bardziej prozaiczna. Nie było żadnego shadowdropu prezentacji. Zamiast tego organizatorzy Tokyo Game Show wrzucili do sieci krótki teaser zapowiadający tegoroczną edycję imprezy, która odbędzie się między 17 a 21 września. Na temat Kingdom Hearts 4 ani słowa.

Rozczarowanie graczy jest jednak zrozumiałe. Wystarczy wspomnieć, że Kingdom Hearts 3 ukazało się jeszcze w 2019 roku. Od tego czasu seria otrzymała jeszcze dwa spin-offy – jeden na platformy mobilne, a drugi w formie gry rytmicznej. Niemniej o pełnoprawnej kolejnej odsłonie cisza. Ostatni zwiastun 4. części dostaliśmy jeszcze w 2022 roku i to byłoby na tyle. Na ten moment nie wiemy nic więcej na temat kolejnej produkcji łączącej uniwersa Final Fantasy oraz Disneya. Jedna pewna rzecz w tym wypadku to fakt, iż pozycja ta powstaje na silniku Unreal Engine 5, zaś sama opowieść dziać się ma po wydarzeniach z Kingdom Hearts 3 i Kingdom Hearts: Melody of Memory.

Źródło:https://game8.co/articles/latest/kingdom-hearts-4-reveal-hopes-falter-amid-tokyo-game-show-2026-announcements

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

