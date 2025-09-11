Zaloguj się lub Zarejestruj

Far Cry 7 z większym naciskiem na tryb wieloosobowy. Fani nie kryją frustracji

Patrycja Pietrowska
2025/09/11 17:30
0
0

Gracze obawiają się, że Ubisoft „zrujnuje” franczyzę.

Przyszłość serii Far Cry staje pod znakiem zapytania w obliczu deklarowanych zmian w nadchodzącej siódmej odsłonie. Poza wieściami o 24-godzinnym limicie czasowym zaskoczeniem dla społeczności jest zapowiedź Ubisoftu, że Far Cry 7 mocniej skupi się na elementach gry wieloosobowej.

Far Cry 6
Far Cry 6

Far Cry 7 może zepsuć legendę serii? Gracze obawiają się mikrotransakcji i battle passów

Jak podaje Game File, Yves Guillemot, dyrektor generalny Ubisoftu, podczas konferencji New Global Sport, wyjaśnił strategiczne założenia: „Naprawdę chodzi o to, aby aspekty multiplayer były bardziej wyeksponowane, tak aby gracze mogli grać przez dłuższy czas”.

GramTV przedstawia:

Jednakże, reakcje fanów na te doniesienia są w większości negatywne, co widać na platformach takich jak Reddit. Mimo że sama koncepcja rozbudowanego trybu kooperacyjnego mogłaby pasować do otwartego świata Far Cry, wielu graczy wyraża brak zaufania do Ubisoftu w kwestii jej prawidłowej realizacji. W komentarzach pojawiają się sugestie, że to kolejna franczyza, którą firma może „zrujnować”.

Fani są przekonani, że zainteresowanie Ubisoftu trybem wieloosobowym wynika przede wszystkim z chęci promowania kontrowersyjnych praktyk monetyzacyjnych. Oczywiście, że tak będzie. Żeby mogli jeszcze bardziej naładować grę mikrotransakcjami, skinami, przepustkami sezonowymi i trybami battle royale”, komentuje jeden z internautów. Inny użytkownik, Hyper_Mazino, dodaje: „Mam już dość całego tego multiplayerowego, bzdurnego gadania. Wszystko po to, żeby wcisnąć battle pass, season pass i mikrotransakcje”.

To, czy obawy fanów okażą się uzasadnione, pozostaje kwestią otwartą. Obecnie nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści związane z Far Cry 7.

Źródło:https://www.thegamer.com/far-cry-7-multiplayer-focus-fan-backlash/

Tagi:

News
Ubisoft
multiplayer
mikropłatności
mikrotransakcje
Far Cry
kontrowersje
Far Cry 7
gracze
gracze narzekają
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112