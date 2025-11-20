60-letnia fanowska teoria o Spider-Manie potwierdzona. Niektórym będzie trudno w nią uwierzyć

Ciężko sobie wyobrazić tak bliską relację tych dwóch bohaterów w filmowej adaptacji, szczególnie tej z Tobeyem Maguirem.

Najnowszy numer komiksu Amazing Spider-Man przynosi długo wyczekiwane rozstrzygnięcie sporu, który towarzyszy czytelnikom od sześciu dekad. Relacja Petera Parkera z J. Jonah Jamesonem bywała pełna emocji, nieporozumień i otwartej wrogości. Teraz Marvel wreszcie wskazuje jak naprawdę na Petera Parkera patrzy były redaktor naczelny Daily Bugle.

Spider-Man – nowy komiks potwierdza, że J. Jonah Jameson uważa się za przyszywanego ojca Petera Parkera

W komiksie dochodzi do rozmowy Jamesona z ciotką May, która zaczyna martwić się o nietypowe zachowanie Petera. Choć oboje nie wiedzą, że tymczasowym Spider-Manem jest Norman Osborn, a życie zawodowe Petera przejął jego klon Ben Reilly, łatwo zauważają, że coś nie gra. Jameson przekonuje że najlepiej wie, co dzieje się w duszy Parkera i że od dawna pełnił rolę ojca w jego życiu.