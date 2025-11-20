Zaloguj się lub Zarejestruj

60-letnia fanowska teoria o Spider-Manie potwierdzona. Niektórym będzie trudno w nią uwierzyć

Radosław Krajewski
2025/11/20 18:10
Ciężko sobie wyobrazić tak bliską relację tych dwóch bohaterów w filmowej adaptacji, szczególnie tej z Tobeyem Maguirem.

Najnowszy numer komiksu Amazing Spider-Man przynosi długo wyczekiwane rozstrzygnięcie sporu, który towarzyszy czytelnikom od sześciu dekad. Relacja Petera Parkera z J. Jonah Jamesonem bywała pełna emocji, nieporozumień i otwartej wrogości. Teraz Marvel wreszcie wskazuje jak naprawdę na Petera Parkera patrzy były redaktor naczelny Daily Bugle.

Spider-Man – nowy komiks potwierdza, że J. Jonah Jameson uważa się za przyszywanego ojca Petera Parkera

W komiksie dochodzi do rozmowy Jamesona z ciotką May, która zaczyna martwić się o nietypowe zachowanie Petera. Choć oboje nie wiedzą, że tymczasowym Spider-Manem jest Norman Osborn, a życie zawodowe Petera przejął jego klon Ben Reilly, łatwo zauważają, że coś nie gra. Jameson przekonuje że najlepiej wie, co dzieje się w duszy Parkera i że od dawna pełnił rolę ojca w jego życiu.

Emocjonalnie manipulujący i na granicy przemocy ojciec zastępczy. Mogę się z tym zgodzić – mówi ciocia May.

Ta mocna odpowiedź wybrzmiewa szczególnie dlatego, że od lat fani debatowali czy Jameson faktycznie traktuje Petera jak syna. Choć zdarzały się pojedyncze momenty pełne ciepła, to częściej był on dla Spider-Mana zagrożeniem i bezlitosnym krytykiem. W klasycznych historiach wielokrotnie psuł mu reputację, a nawet finansował powstanie złoczyńców takich jak Skorpion, czy roboty Spider-Slayer.

Marvel daje jednak jasno do zrozumienia, że w głowie Jamesona Peter zawsze zajmował miejsce kogoś więcej niż tylko fotografa na etacie. Ich relacja przeszła długą drogę od wrogości do niełatwej przyjaźni, a po tym, jak Jameson odkrył prawdę o tożsamości Spider-Mana, stara się wspierać bohatera niż mu szkodzić.

Szesnasty numer Amazing Spider-Man jest już dostępny w sprzedaży i pokazuje że nawet po sześćdziesięciu latach Marvel wciąż potrafi zaskakiwać fanów najbardziej rozpoznawalnego bohatera.

