Nowy patch do Marvel Rivals usuwa najważniejsze błędy. Loki i Jeff z poprawkami

Listopadowy patch skupia si ę na stabilności gry. Twórcy poprawili działanie tabeli wyników, która w określonych sytuacjach potrafiła znikać. Uporządkowano także system kanałów w trybie Custom Games oraz działanie znaczników na Times Square, które od teraz pokazują jedynie informacje od członków drużyny.

Krótka aktualizacja z 20 listopada przynosi kolejne poprawki do Marvel Rivals. NetEase Games usprawnia działanie trybów, bohaterów i interfejsu, koncentrując się głównie na naprawie błędów.

Wśród zmian dotyczących bohaterów wyróżnia się Loki, którego Regeneration Domain nie zawsze chronił sojuszników – od teraz działa prawidłowo. W Marvel Zombies naprawiono także problemy z umiejętnościami Blade’a oraz Jeffa the Land Sharka, których ataki i bańki zachowywały się niezgodnie z założeniami.

Oprócz poprawek w sklepie pojawiły się nowe zestawy kosmetyczne, w tym Millenia Might Bundle dla Magik oraz Bleeker Street Strut Bundle dla Doctor Strange’a, a także spray Deadpool VR.