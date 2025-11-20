Nowy patch do Marvel Rivals usuwa najważniejsze błędy. Loki i Jeff z poprawkami

NetEase wypuściło nowy patch do Marvel Rivals, który usprawnia działanie kilku bohaterów i trybów.
Krótka aktualizacja z 20 listopada przynosi kolejne poprawki do Marvel Rivals. NetEase Games usprawnia działanie trybów, bohaterów i interfejsu, koncentrując się głównie na naprawie błędów.
Marvel Rivals – co zmienia aktualizacja?
Listopadowy patch skupia się na stabilności gry. Twórcy poprawili działanie tabeli wyników, która w określonych sytuacjach potrafiła znikać. Uporządkowano także system kanałów w trybie Custom Games oraz działanie znaczników na Times Square, które od teraz pokazują jedynie informacje od członków drużyny.
Wśród zmian dotyczących bohaterów wyróżnia się Loki, którego Regeneration Domain nie zawsze chronił sojuszników – od teraz działa prawidłowo. W Marvel Zombies naprawiono także problemy z umiejętnościami Blade’a oraz Jeffa the Land Sharka, których ataki i bańki zachowywały się niezgodnie z założeniami.
Oprócz poprawek w sklepie pojawiły się nowe zestawy kosmetyczne, w tym Millenia Might Bundle dla Magik oraz Bleeker Street Strut Bundle dla Doctor Strange’a, a także spray Deadpool VR.
Aktualizacja nie wprowadza dużych rewolucji, ale usprawnia kilka kluczowych elementów rozgrywki. Sezon 5 Marvel Rivals rozwija się konsekwentnie, a wcześniejsze zmiany balansu oraz debiut Gambita sprawiły, że społeczność wciąż ma do czego wracać. Poniżej zamieszczamy pełną listę zmian – oryginalnie pojawiła ona się na Twitterze/X.
Nowości
Magik – pakiet New Millenia Might
Doctor Strange – pakiet Bleeker Street Strut Dostępne od: 21 listopada 2025 r., godz. 02:00:00 – 19 grudnia 2025 r., godz. 02:00:00 (UTC)
Marvel’s Deadpool VR Spray Dostępne od: 21 listopada 2025 r., godz. 02:00:00 (UTC)
Poprawki
Wszystkie platformy
Zakłócenia sygnału na Times Square: Times Square wyświetla teraz tylko znaczniki sygnału od członków drużyny.
Chaos w kanałach gier niestandardowych: Naprawiono błąd, który powodował, że w grach niestandardowych czasami brakowało kanału meczowego.
Widmo tabeli wyników: Naprawiono błąd, który powodował, że w szczególnych okolicznościach tabela wyników mogła czasami wyświetlać się jako pusta.
Bohaterowie
Boska domena Lokiego: Bohaterowie wchodzący do domeny regeneracji Lokiego w rzadkich przypadkach nadal otrzymywali obrażenia. Bóg psot teraz chroni swoją domenę!
Szał księżycowych ostrzy Blade'a: W trybie Marvel Zombies księżycowe ostrza Blade'a czasami nie celowały w ankh, aby odbić się od nich. Teraz Blade odzyskał swoją przewagę – żadne nieumarłe stworzenie nie ucieknie!
Kłopoty Jeffa z bąbelkami: W trybie Marvel Zombies wyposażenie Jeffa Land Sharka w zdolność Fusion Bubble mogło prowadzić do... nieoczekiwanego zachowania bąbelków. Bąbelki działają teraz zgodnie ze scenariuszem, nie ma już źle umieszczonych kul!
