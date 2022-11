Fani Wiedźmina bardzo chcą powrotu Cavilla. Już ponad 160 tys. podpisów pod petycją

Rezygnacja Henry’ego Cavilla z serialowego Wiedźmina odbiła się głośnym echem wśród fanów serii. Według ostatnich doniesień aktor chciał zrezygnować już po drugim sezonie, ale producentom udało się go zatrzymać na jeszcze kilka odcinków. W czwartym sezonie zastąpi go Liam Hemsworth, który raczej nie stanie się ulubieńcem widzów. Dlatego tuż po ogłoszeniu przez Netflixa zmiany obsadowej w serialu, wystartowała petycja, w której fani domagają się powrotu Cavilla do roli Geralta i zwolnienia scenarzystów oraz showrunnerkę. Przez pierwsze dni petycja nie cieszyła się sporym zainteresowaniem, ale ostatnio coraz więcej osób postanowiło podpisać się pod apelem organizatorów, którzy kierują swoją prośbę bezpośrednio do Netflixa.

Petycja o przywrócenie Henry’ego Cavilla do Wiedźmina zyskuje na popularności

W chwili pisania tej wiadomości petycję podpisało już ponad 160 tysięcy osób. Raptem cztery dni temu podpisów było „tylko” 75 tysięcy, więc coraz więcej osób deklaruje chęć przywrócenia Henry’ego Cavilla w czwartym sezonie seriali. Oczywiście szanse na to są minimalne, żeby nie przyznać, że całkowicie zerowe. Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby Netflix zwolnił Cavilla, a zupełnie inaczej, gdy sam aktor postanowił odejść z serialu po zakończeniu kontraktu. Z pewnością miłość fanów schlebia gwiazdorowi, ale nawet to nie wystarczy, jeżeli sam Cavill chce odpocząć już od roli Geralta i zająć się nowymi projektami.