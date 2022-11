Fani walczą o pozostanie Henry’ego Cavilla. Powstała petycja, aby usunąć twórców serialu

Autorzy petycji nawołują widzów, aby zakończyli oglądanie serialu na trzecim sezonie, ostatnim w którym pojawi się Cavill w roli Geralta. Dodatkowo apelują do Netflixa, aby usunąć showrunnerkę i scenarzystów, którzy ich zdaniem niszczą tę serię, „uważając się za lepszych od twórców oryginalnych historii”. Fani seriali nie chcą dopuścić, aby powtórzyła się sytuacja z ostatniego sezonu Gry o Tron, który nie tylko był najgorszym z całego serialu, ale również sprzeczny z tym, co wymyślił George R.R. Martin.

Henry nie opuszcza Wiedźmina z powodu Supermana, szefowie Netflixa po raz kolejny podjęli poważną decyzję, aby nie dbać o swoich fanów. Powodem, dla którego Wiedźmin jest tak popularnym serialem, jest zamiłowanie fanów do materiałów źródłowych książek i gier, które są znienawidzone i aktywnie wyśmiewane przez pisarzy i showrunnerkę. Henry Cavill jest jednym z tych wielkich fanów, zna to wszystko na wylot i chciał pozostać wierny światu Sapkowskiego, dlatego Netflix go zastąpił.

Pokażmy im w samych liczbach (a tym samym straconych pieniądzach, bo na tym im tak naprawdę zależy), że żaden z nas, fanów Wiedźmina, nie stanie po ich stronie i zrezygnujemy z oglądania serialu (i potencjalnie z naszych subskrypcji) po zakończeniu 3. sezonu Wiedźmina.

Musieliśmy już cierpieć przez katastrofę, która była zakończeniem Gry o Tron – Netfliksie nie powtarzaj dokładnie tego samego błędu polegającego na trzymaniu scenarzystów i showrunnerki, którzy uważają się za lepszych od rzeczywistych twórców oryginalnych historii, które odniosły sukces.