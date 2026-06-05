Fani walczą o powrót legendarnego science fiction po skasowaniu nowego serialu przez Amazona. Do akcji dołączyła gwiazda oryginalnego filmu

Gwiezdne wrota – powstała petycja, która ma zachęcić Amazon do stworzenia nowego serialu z uniwersum
Za nową odsłonę marki odpowiadał Martin Gero, który przez ponad dwa lata rozwijał projekt. Według wcześniejszych doniesień serial został skasowany między innymi dlatego, że był mocno skierowany do wieloletnich fanów serii. Taka argumentacja nie spotkała się jednak z aprobatą społeczności skupionej wokół Gwiezdnych wrót.
Już dzień po pojawieniu się informacji o anulowaniu projektu w serwisie Change.org wystartowała petycja wzywająca do przywrócenia serialu. Już teraz licznik podpisów wskazuje na ponad 19 tysięcy.
Martin Gero przez dwa lata rozwijał nowy serial Gwiezdne wrota, tworząc produkcję, która miała być świeżym punktem wejścia dla nowych widzów, a jednocześnie z dużym szacunkiem podchodziła do istniejącego kanonu. Nigdy nie dostaniemy szansy, by przedstawić wam ten świat i tych bohaterów, ani ponownie spotkać się z dobrze znanymi postaciami z przeszłości.
Głos zabrał również Michael Shanks, znany fanom jako dr Daniel Jackson z serialu Gwiezdne wrota. Aktor udostępnił wpis zachęcający do podpisywania petycji, dodając własny apel do społeczności.
Powiem po prostu tyle: jeśli choć trochę interesuje was serial Gwiezdne wrota tworzony z udziałem któregokolwiek z oryginalnych twórców lub aktorów, to właśnie teraz jest moment, aby zabrać głos. W przeciwnym razie ten rozdział naprawdę zakończy się na zawsze. Pokażcie, że jesteście tutaj.
GramTV przedstawia:
Autorzy petycji nie kryją rozczarowania decyzją Amazona. Ich zdaniem anulowanie projektu jest ciosem wymierzonym w społeczność, która od ponad trzech dekad podtrzymuje zainteresowanie marką.
To nie tylko zniewaga wobec milionów fanów, którzy utrzymywali Gwiezdne wrota przy życiu przez ponad 30 lat, ale także ogromny błąd kreatywny i finansowy. Oddana społeczność nie jest problemem. To najmocniejszy fundament, jaki może mieć stacja telewizyjna. Odsuwając twórców odpowiedzialnych za SG-1, Atlantis i Universe, Amazon ryzykuje przekształcenie Gwiezdnych wrót w pozbawiony duszy korporacyjny produkt, którego nikt nie będzie chciał oglądać.
Według nieoficjalnych informacji za kulisami znaczącą rolę odegrały zmiany personalne w strukturach Amazona. Firma zatrudniła niedawno Bretta Fettera, byłego menedżera Netflixa odpowiedzialnego między innymi za projekty takie jak Stranger Things, czy Problem trzech ciał, który objął stanowisko szefa działu Worldbuilding & Genre Series.
Jednocześnie z firmy odeszli Nick Pepper i Matt King, czyli menedżerowie uznawani za jednych z głównych zwolenników nowych Gwiezdnych wrót. Nowe kierownictwo miało uznać, że wizja przygotowana przez Gero nie wpisuje się już w aktualną strategię programową Amazona.
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