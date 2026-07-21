Kevin Feige nie ma złudzeń. Marvel poniósł porażkę z Blade'em

Od momentu zapowiedzi podczas Comic-Conu w 2019 roku nowy Blade miał być jednym z filarów przyszłości Marvel Cinematic Universe. Dziś mija dokładnie 7 od lat od dnia, gdy projekt ujawniono, ale ostatecznie nie doszło do jego realizacji. Zamiast tego produkcja przez lata zmagała się z kolejnymi opóźnieniami, zmianami scenariusza i roszadami w ekipie. Wszystko wskazuje na to, że film ostatecznie nie doczeka się realizacji.

Blade w ramach MCU nie powstał, Kevin Feige ma o to żal

W rozmowie w podcaście Happy Sad Confused Kevin Feige odniósł się do losów projektu i nie ukrywał emocji.