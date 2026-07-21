Kevin Feige nie ma złudzeń. Marvel poniósł porażkę z Blade'em

Zapowiedziany przed siedmioma laty reboot z Mahershalą Alim najprawdopodobniej nie powstanie. Szef Marvel Studios nie ukrywa rozczarowania losem projektu.
Od momentu zapowiedzi podczas Comic-Conu w 2019 roku nowy Blade miał być jednym z filarów przyszłości Marvel Cinematic Universe. Dziś mija dokładnie 7 od lat od dnia, gdy projekt ujawniono, ale ostatecznie nie doszło do jego realizacji. Zamiast tego produkcja przez lata zmagała się z kolejnymi opóźnieniami, zmianami scenariusza i roszadami w ekipie. Wszystko wskazuje na to, że film ostatecznie nie doczeka się realizacji.
Blade w ramach MCU nie powstał, Kevin Feige ma o to żal
W rozmowie w podcaście Happy Sad Confused Kevin Feige odniósł się do losów projektu i nie ukrywał emocji.
Czuję się jak gigantyczny przegrany i porażka, że nie udało nam się ruszyć z miejsca z Mahershalą.
To najmocniejsza dotychczas sugestia, że zapowiedziany reboot Blade'a został definitywnie porzucony. Projekt przez lata przechodził kolejne zmiany. Nad scenariuszem pracowało aż sześciu autorów, z filmem łączono kilku reżyserów, a produkcję dodatkowo opóźniły pandemia COVID-19 oraz strajki scenarzystów i aktorów w Hollywood.
GramTV przedstawia:
W międzyczasie z filmu odeszli między innymi Aaron Pierre i Delroy Lindo, natomiast z projektem do samego końca związani pozostawali Mahershala Ali oraz Mia Goth. Według wcześniejszych doniesień dwukrotny laureat Oscara miał być coraz bardziej sfrustrowany brakiem postępów.
Nie brakowało również sygnałów świadczących o problemach produkcji. Jednym z nich było wykorzystanie przygotowanych dla Blade'a kostiumów w filmie Grzesznicy Ryana Cooglera. Po najnowszej wypowiedzi Kevina Feige'a trudno mieć jednak wątpliwości, że Marvel poniósł jedną z największych produkcyjnych porażek ostatnich lat. Co wydaje się zaskakującą ironią losu, podobne problemy spotkały powstającą grę, ale wydaje się, że jeszcze jest szansa, że tytuł ostatecznie ujrzy światło dzienne.