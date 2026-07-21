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Kevin Feige nie ma złudzeń. Marvel poniósł porażkę z Blade'em

Jakub Piwoński
2026/07/21 09:30
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Zapowiedziany przed siedmioma laty reboot z Mahershalą Alim najprawdopodobniej nie powstanie. Szef Marvel Studios nie ukrywa rozczarowania losem projektu.

Od momentu zapowiedzi podczas Comic-Conu w 2019 roku nowy Blade miał być jednym z filarów przyszłości Marvel Cinematic Universe. Dziś mija dokładnie 7 od lat od dnia, gdy projekt ujawniono, ale ostatecznie nie doszło do jego realizacji. Zamiast tego produkcja przez lata zmagała się z kolejnymi opóźnieniami, zmianami scenariusza i roszadami w ekipie. Wszystko wskazuje na to, że film ostatecznie nie doczeka się realizacji.

Blade
Blade

Blade w ramach MCU nie powstał, Kevin Feige ma o to żal

W rozmowie w podcaście Happy Sad Confused Kevin Feige odniósł się do losów projektu i nie ukrywał emocji.

Czuję się jak gigantyczny przegrany i porażka, że nie udało nam się ruszyć z miejsca z Mahershalą.

To najmocniejsza dotychczas sugestia, że zapowiedziany reboot Blade'a został definitywnie porzucony. Projekt przez lata przechodził kolejne zmiany. Nad scenariuszem pracowało aż sześciu autorów, z filmem łączono kilku reżyserów, a produkcję dodatkowo opóźniły pandemia COVID-19 oraz strajki scenarzystów i aktorów w Hollywood.

GramTV przedstawia:

W międzyczasie z filmu odeszli między innymi Aaron Pierre i Delroy Lindo, natomiast z projektem do samego końca związani pozostawali Mahershala Ali oraz Mia Goth. Według wcześniejszych doniesień dwukrotny laureat Oscara miał być coraz bardziej sfrustrowany brakiem postępów.

Nie brakowało również sygnałów świadczących o problemach produkcji. Jednym z nich było wykorzystanie przygotowanych dla Blade'a kostiumów w filmie Grzesznicy Ryana Cooglera. Po najnowszej wypowiedzi Kevina Feige'a trudno mieć jednak wątpliwości, że Marvel poniósł jedną z największych produkcyjnych porażek ostatnich lat. Co wydaje się zaskakującą ironią losu, podobne problemy spotkały powstającą grę, ale wydaje się, że jeszcze jest szansa, że tytuł ostatecznie ujrzy światło dzienne.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/20/kevin-feige-confirms-marvels-blade-reboot-is-dead-i-feel-like-a-gigantic-loser

Tagi:

Popkultura
Marvel
skasowany projekt
MCU
wampiry
wypowiedź
Kevin Feige
Blade
Mahershala Ali
Mia Goth
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 09:46

Pamiętajcie, drogie dzieci: 

Wszystko, co się nie udało w czasie pandemii, można zwalić na pandemię.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112