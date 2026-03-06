Zaloguj się lub Zarejestruj

Kontynuacja niezależnego hitu z rekordem graczy ponad 3 razy większym od Marathon. Slay the Spire 2 zachwyca

Mikołaj Berlik
2026/03/06 11:50
Karcianka roguelike z niesamowitymi ocenami.

Podczas gdy oczy całego świata zwrócone były na premiery wysokobudżetowych hitów, skromniejszy król gatunku roguelike udowodnił, że grywalność stoi ponad grafiką. Slay the Spire 2 zadebiutowało we wczesnym dostępie na Steam i dosłownie rozbiło bank, przyćmiewając wynikami nawet najgłośniejsze premiery ostatnich dni.

Slay the Spire 2
Slay the Spire 2

Slay the Spire 2 – fenomenalny start i rekordy na Steam

Studio Mega Crit może mówić o gigantycznym sukcesie. Kontynuacja kultowej karcianki nie tylko spełniła oczekiwania, ale znacznie je przerosła, stając się jedną z najważniejszych premier 2026 roku. W szczytowym momencie w grze bawiło się jednocześnie ponad 282 tysiące osób. To wynik, który deklasuje start tak głośnych tytułów jak Marathon od Bungie i Sony. Średnia opinii na Steam wynosi aż 97% rekomendacji. Gracze chwalą studio za to, że udało im się rozwinąć genialną formułę oryginału, nie tracąc przy tym jego ducha.

Mimo ogromnego sukcesu na PC, posiadacze PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2 muszą uzbroić się w cierpliwość.

Najlepsza gra typu roguelike z budowaniem talii powraca!

Przez tysiąc lat Wieża pozostawała w stanie uśpienia, a jej sekrety zostały pogrzebane, a okropności zapomniane. Teraz została ponownie otwarta, bardziej głodna i niebezpieczna niż kiedykolwiek, pożerając wszystkich, którzy odważą się na nią wejść.

Nowe niebezpieczeństwa wymagają ostrzejszych strategii, nieustępliwej przebiegłości i niezachwianej determinacji. Przechytrz brutalne próby Wieży i odkryj prawdy ukryte na jej szczycie.

GramTV przedstawia:

Slay the Spire 2 znajduje się obecnie w fazie wczesnego dostępu (Early Access). Twórcy skupiają się na rozwijaniu produkcji we współpracy ze społecznością Steam. Deweloperzy z Mega Crit nie ogłosili jeszcze konkretnych dat ani harmonogramu. Branżowi eksperci przewidują jednak, że gra trafi na konsole dopiero wraz z wydaniem pełnej wersji, co może nastąpić po kilkunastu miesiącach intensywnego rozwoju – podobnie jak miało to miejsce w przypadku pierwszej części.

Mikołaj Berlik
