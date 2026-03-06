Kontynuacja niezależnego hitu z rekordem graczy ponad 3 razy większym od Marathon. Slay the Spire 2 zachwyca

Podczas gdy oczy całego świata zwrócone były na premiery wysokobudżetowych hitów, skromniejszy król gatunku roguelike udowodnił, że grywalność stoi ponad grafiką. Slay the Spire 2 zadebiutowało we wczesnym dostępie na Steam i dosłownie rozbiło bank, przyćmiewając wynikami nawet najgłośniejsze premiery ostatnich dni.

Slay the Spire 2 – fenomenalny start i rekordy na Steam

Studio Mega Crit może mówić o gigantycznym sukcesie. Kontynuacja kultowej karcianki nie tylko spełniła oczekiwania, ale znacznie je przerosła, stając się jedną z najważniejszych premier 2026 roku. W szczytowym momencie w grze bawiło się jednocześnie ponad 282 tysiące osób. To wynik, który deklasuje start tak głośnych tytułów jak Marathon od Bungie i Sony. Średnia opinii na Steam wynosi aż 97% rekomendacji. Gracze chwalą studio za to, że udało im się rozwinąć genialną formułę oryginału, nie tracąc przy tym jego ducha.