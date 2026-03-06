Zapowiedziano kolejne Nintendo Direct. Tematem nowy Mario

Jeszcze w tym tygodniu czeka nas Nintendo Direct. W większości przypadków to duże święto dla fanów konsol japońskiego giganta.
Tym razem tematem prezentacji będzie Mario. Niemniej, ku rozczarowaniu wielu, nie chodzi tutaj o grę.
Kolejne Nintendo Direct na temat nadchodzącego filmu
Zamiast tego Japończycy postanowili poświęcić drugą już w tym roku prezentację w całości nadchodzącemu Super Mario Galaxy Film. Podobnie było pod koniec stycznia i wtedy też ujawniono, iż w nadchodzącej produkcji pojawi się Yoshi, sympatyczny dinozaur znany z wielu różnych produkcji z wąsatym hydraulikiem. Wtedy też otrzymaliśmy zupełnie nowy trailer obraz i można spokojnie założyć, że nie inaczej będzie również przy okazji nadchodzącego Nintendo Direct. Warto też zaznaczyć, co zresztą zrobiło samo Nintendo, że podczas pokazu nie mamy co liczyć na jakiekolwiek informacje dotyczące gier.
Co zatem nas czeka? Biorąc pod uwagę, że poprzednim razem ogłoszono obecność postaci, której zabrakło w pierwszym filmie, niewykluczone, że tak będzie i tym razem. Szczególnie że od pewnego czasu po sieci krążą plotki, że jednym z antagonistów Super Mario Galaxy Film miałby być Wario. Mowa tutaj o swoistym przeciwieństwie Mario, ubranym w żółtą koszulę i czapkę oraz fioletowe spodnie na szelkach. Po raz pierwszy w grach pojawił się on w 1992 roku przy okazji wydanego na Game Boya Super Mario Land 2: 6 Golden Coins. Pytanie tylko, czy doniesienia te potwierdzą się i czy to właśnie teraz Nintendo to ujawni?
Nintendo Direct poświęcone Super Mario Galaxy Film odbędzie się 9 marca o godzinie 22:00 polskiego czasu. Sam obraz trafi zaś do kin 1 kwietnia 2026 roku, a udział w nim weźmie szereg gwiazd – oczywiście użyczając głosu poszczególnym postaciom. Będą to Chris Pratt jako Mario, Anya Taylor-Joy jako Peach oraz Jack Black jako Bowser. Film oparty będzie na dwóch produkcjach, tj. Super Mario Galaxy z 2007 roku oraz Super Mario Galaxy 2 z 2010 roku. Obie one w ubiegłym roku doczekały się zbiorczego wydania na Nintendo Switch, które otrzymało nazwę Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.
