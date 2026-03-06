Zapowiedziano kolejne Nintendo Direct. Tematem nowy Mario

Jeszcze w tym tygodniu czeka nas Nintendo Direct. W większości przypadków to duże święto dla fanów konsol japońskiego giganta.

Tym razem tematem prezentacji będzie Mario. Niemniej, ku rozczarowaniu wielu, nie chodzi tutaj o grę.

Kolejne Nintendo Direct na temat nadchodzącego filmu

Zamiast tego Japończycy postanowili poświęcić drugą już w tym roku prezentację w całości nadchodzącemu Super Mario Galaxy Film. Podobnie było pod koniec stycznia i wtedy też ujawniono, iż w nadchodzącej produkcji pojawi się Yoshi, sympatyczny dinozaur znany z wielu różnych produkcji z wąsatym hydraulikiem. Wtedy też otrzymaliśmy zupełnie nowy trailer obraz i można spokojnie założyć, że nie inaczej będzie również przy okazji nadchodzącego Nintendo Direct. Warto też zaznaczyć, co zresztą zrobiło samo Nintendo, że podczas pokazu nie mamy co liczyć na jakiekolwiek informacje dotyczące gier.