Fani The Last of Us chcą wskrzeszenia skasowanej gry. Ruszyła petycja

Od kilku lat wiemy, że uniwersum The Last of Us miało zostać rozszerzone. A to za sprawą spin-offa stworzonego do gry sieciowej.

Projekt The Last of Us Online (znany też jako The Last of Us Factions) od końca 2023 roku gryzie glebę. Chociaż sami gracze nie mogą się z tym pogodzić.

Grafika wygenerowana przez AI

Fani chcą powrotu The Last of Us Online

Efektem tego jest petycja, którą 30 kwietnia w serwisie Change.org odpalił Kristopher McCabe. Jej twórca domaga się od Naughty Dog i Sony powrotu do projektu online’owego TLoU. Z jednej strony zwraca on uwagę na sam fakt obietnicy złożonej przez deweloperów, która nie została spełniona. Z drugiej zaś na fakt, że w ostatnich latach popularność drużynowych produkcji PvE i PvP wyraźnie wzrosła. McCabe upatruje w tym fakcie szansy, by na nowo wskrzesić franczyzę, która pod kątem gamingowym znajduje się w swoistym letargu. Wszak ostatnia pełnoprawna produkcja niebędąca remasterem, The Last of Us Part 2, ukazała się aż 6 lat temu.