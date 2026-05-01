Fani The Last of Us chcą wskrzeszenia skasowanej gry. Ruszyła petycja

Od kilku lat wiemy, że uniwersum The Last of Us miało zostać rozszerzone. A to za sprawą spin-offa stworzonego do gry sieciowej.
Projekt The Last of Us Online (znany też jako The Last of Us Factions) od końca 2023 roku gryzie glebę. Chociaż sami gracze nie mogą się z tym pogodzić.
Fani chcą powrotu The Last of Us Online
Efektem tego jest petycja, którą 30 kwietnia w serwisie Change.org odpalił Kristopher McCabe. Jej twórca domaga się od Naughty Dog i Sony powrotu do projektu online’owego TLoU. Z jednej strony zwraca on uwagę na sam fakt obietnicy złożonej przez deweloperów, która nie została spełniona. Z drugiej zaś na fakt, że w ostatnich latach popularność drużynowych produkcji PvE i PvP wyraźnie wzrosła. McCabe upatruje w tym fakcie szansy, by na nowo wskrzesić franczyzę, która pod kątem gamingowym znajduje się w swoistym letargu. Wszak ostatnia pełnoprawna produkcja niebędąca remasterem, The Last of Us Part 2, ukazała się aż 6 lat temu.
W opisie rzeczonej petycji możemy wyczytać:
Wzywamy Naughty Dog, Sony PlayStation i wszystkich zaangażowanych interesariuszy do wypełnienia obietnicy z 2020 roku i wydania kolejnego rozdziału Frakcji online. Nie tylko uhonorowałoby to oddanie i pasję oddanej bazy fanów, ale także pozwoliłoby wykorzystać ewoluujący rynek gier, zapewniając, że The Last of Us pozostanie w czołówce wieloosobowych gier wideo.
W momencie pisania tego tekstu pod petycją podpisało 667 zweryfikowanych użytkowników. Trudno jednak założyć, by miało to jakkolwiek zmienić decyzję studia i wydawcy. Szczególnie że to nie pierwszy raz, gdy fani dają wyraz swojemu niezadowoleniu z powodu skasowania The Last of Us Online. Dość powiedzieć, że w tym roku podjęto nawet starania, by odtworzyć założenia Naughty Dog. Porzucone pomysły “przejęło” studio Albatross Interactive, które zamierza wykorzystać je w swojej powstającej grze Terminal War, która jednak nie będzie oczywiście dziać się w uniwersum TLoU, a w zupełnie autorskim świecie.
Samo The Last of Us Online zostało oficjalnie skasowane w grudniu 2023. Dyrektor pracujący nad tą produkcją przyznał niedawno, że sieciowy spin-off był gotowy w 80% i zrezygnowano z niego zaledwie dobę przed jego prezentacją. W tej sytuacji pozostaje jedynie spoglądanie na materiały, które co jakiś czas wyciekają, pokazując nam to, czego ostatecznie nigdy nie dostaliśmy.
