Stranger Things powróci jeszcze w tym roku. Netflix zapowiada 2 sezon spin-offu

Wiemy, kiedy zobaczymy kolejne odcinki animowanego serialu Stranger Things: Opowieści z '85.
Od premiery Stranger Things: Opowieści z '85 minął dopiero tydzień. Wspomniana produkcja nie podbiła jednak serc fanów produkcji stworzonej przez braci Duffer, ale chłodne przyjęcie nie zniechęciło Netflixa do rozwoju uniwersum. Platforma zapowiedziała bowiem, że jeszcze w tym roku zobaczymy drugi sezon animowanego spin-offu Stranger Things.
Stranger Things: Opowieści z '85 otrzyma drugi sezon. Premiera jeszcze w 2026 roku
Zgodnie z przekazanymi informacjami drugi sezon Stranger Things: Opowieści z '85 ma zadebiutować już jesienią 2026 roku. Twórcy nie ujawnili dokładnej daty premiery nowych odcinków. Eric Robles, showrunner wspomnianego serialu, nie kryje entuzjazmu i podkreśla, że jest podekscytowany możliwością „kontynuowania tej podróży”.
Niezmiernie się cieszymy, że w drugim sezonie wrócimy do zimy 1985 roku. Klub Detektywów z Hawkins znów działa, a z opuszczonych kopalni srebra w mieście wyłoniło się nowe zjawisko paranormalne. Nie mogę się doczekać, aż fani dowiedzą się, dokąd zaprowadzi naszych młodych pewna istota i tajemniczy niebieski kwiat, który ostatnio widzieliśmy po Drugiej Stronie – mówi Eric Robles, showrunner serialu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!