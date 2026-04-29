Zaloguj się lub Zarejestruj

Stranger Things powróci jeszcze w tym roku. Netflix zapowiada 2 sezon spin-offu

Mikołaj Ciesielski
2026/04/29 19:30
0
0

Wiemy, kiedy zobaczymy kolejne odcinki animowanego serialu Stranger Things: Opowieści z '85.

Od premiery Stranger Things: Opowieści z '85 minął dopiero tydzień. Wspomniana produkcja nie podbiła jednak serc fanów produkcji stworzonej przez braci Duffer, ale chłodne przyjęcie nie zniechęciło Netflixa do rozwoju uniwersum. Platforma zapowiedziała bowiem, że jeszcze w tym roku zobaczymy drugi sezon animowanego spin-offu Stranger Things.

Stranger Things: Opowieści z '85
Stranger Things: Opowieści z '85

Stranger Things: Opowieści z '85 otrzyma drugi sezon. Premiera jeszcze w 2026 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami drugi sezon Stranger Things: Opowieści z '85 ma zadebiutować już jesienią 2026 roku. Twórcy nie ujawnili dokładnej daty premiery nowych odcinków. Eric Robles, showrunner wspomnianego serialu, nie kryje entuzjazmu i podkreśla, że jest podekscytowany możliwością „kontynuowania tej podróży”.

Niezmiernie się cieszymy, że w drugim sezonie wrócimy do zimy 1985 roku. Klub Detektywów z Hawkins znów działa, a z opuszczonych kopalni srebra w mieście wyłoniło się nowe zjawisko paranormalne. Nie mogę się doczekać, aż fani dowiedzą się, dokąd zaprowadzi naszych młodych pewna istota i tajemniczy niebieski kwiat, który ostatnio widzieliśmy po Drugiej Stronie – mówi Eric Robles, showrunner serialu.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto przypomnieć, że wszystkie odcinki pierwszego sezonu serialu Stranger Things: Opowieści z '85 są już dostępne na Netflix. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Stranger Things: Opowieści z '85 – recenzja serialu. Spin-off typu niepotrzebnego.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.netflix.com/tudum/articles/stranger-things-tales-from-85-season-2-renewed

Tagi:

Popkultura
zapowiedź
Netflix
streaming
animacja
serial animowany
spin-off
Stranger Things
drugi sezon
nowy sezon
Stranger Things: Tales from ‘85
Stranger Things: Opowieści z '85
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112