Stranger Things powróci jeszcze w tym roku. Netflix zapowiada 2 sezon spin-offu

Od premiery Stranger Things: Opowieści z '85 minął dopiero tydzień. Wspomniana produkcja nie podbiła jednak serc fanów produkcji stworzonej przez braci Duffer, ale chłodne przyjęcie nie zniechęciło Netflixa do rozwoju uniwersum. Platforma zapowiedziała bowiem, że jeszcze w tym roku zobaczymy drugi sezon animowanego spin-offu Stranger Things.

Stranger Things: Opowieści z '85 otrzyma drugi sezon. Premiera jeszcze w 2026 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami drugi sezon Stranger Things: Opowieści z '85 ma zadebiutować już jesienią 2026 roku. Twórcy nie ujawnili dokładnej daty premiery nowych odcinków. Eric Robles, showrunner wspomnianego serialu, nie kryje entuzjazmu i podkreśla, że jest podekscytowany możliwością „kontynuowania tej podróży”.