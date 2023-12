The Last of Us Online – do sieci wyciekło zdjęcie menu głównego skasowanej gry

Niedawno informowaliśmy Was o skasowaniu multiplayerowego spin-offu The Last of Us – krótko po tym do sieci wyciekło zdjęcie głównego menu.

Niedawno informowaliśmy Was o skasowaniu wieloosobowego spin-offu The Last of Us, które studio Naughty Dog nazywało po prostu The Last of Us: Online. Dla przypomnienia: deweloperzy przyznali w obszernej wiadomości, że pracują aktualnie nad „więcej niż jedną ambitną, zupełnie nową grą dla jednego gracza”. Krótko po tym ogłoszeniu do sieci wyciekł zrzut ekranu ukazujący menu główne we wspomnianej produkcji wieloosobowej, które możecie zobaczyć poniżej.

The Last of Us: Online – do sieci wyciekło zdjęcie głównego menu

Zdjęcie pojawiło się pierwotnie w poście na znanym forum ResetEra, a później zostało udostępnione na Twitterze/X. Na screenshocie widzimy menu z opcjami, które wygląda naprawdę wiarygodnie – trzeba przyznać, że całkiem pasuje do całego stylu graficznego. Oczywiście, musicie pamiętać, że nie pojawiło się żadne oficjalne potwierdzenie co do prawdziwości tego przecieku i raczej nigdy się nie pojawi.