Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów DC skasowany. Studio anulowało wielki projekt o superbohaterskiej drużynie

James Gunn przyznał, że w dalekiej przyszłości mogą wrócić do tego pomysłu.

Filmu o drużynie The Authority nie doczeka się realizacji w najbliższym czasie. James Gunn potwierdził, że produkcja została odłożona na półkę, a powrót do niej może nastąpić dopiero w odległej przyszłości. Twórca rozwiał również krążące w sieci spekulacje dotyczące swojego zaangażowania w ten tytuł. The Authority nie powstanie. James Gunn potwierdził anulowanie planów na stworzenie filmu The Authority to zespół bohaterów stworzony w 1999 roku przez Warrena Ellisa i Bryana Hitcha dla wydawnictwa DC Comics. Grupa wyróżnia się bezkompromisowym podejściem do ratowania świata, często ignorując politykę oraz obowiązujące prawo. Ich nietypowa moralność i różnorodny skład sprawiły, że projekt wzbudził zainteresowanie Gunna, zwłaszcza po jego wcześniejszych pracach przy produkcjach takich jak Strażnicy Galaktyki, Legion samobójców czy animowane Koszmarne Komando.

Plany stworzenia filmu ogłoszono na początku 2023 roku, kiedy DC Studios prezentowało swoje nowe uniwersum DCU. Wówczas pojawiły się przypuszczenia, że Gunn może nie tylko nadzorować projekt, lecz także samodzielnie go napisać i wyreżyserować. Dodatkowo w filmie Superman pojawiła się postać The Engineer, co sugerowało, że studio przygotowuje grunt pod debiut całej drużyny. Ostatecznie jednak projekt nie spełnił oczekiwań. Gunn przyznał, że scenariusz nie był wystarczająco dopracowany, a sam koncept nie wpisywał się odpowiednio w szerszą wizję DCU, zarówno pod względem fabularnym, jak i produkcyjnym. Nigdy nie miałbym czasu, żeby się tym zająć, i choć wiem, że to popularna teoria w internecie, nigdy nie zamierzałem pisać ani reżyserować The Authority. Scenariusz nie był do końca gotowy, ale co ważniejsze, nie działał w kontekście większego DCU, zarówno pod względem historii, jak i kwestii praktycznych. Może kiedyś. Nieprędko. Widowisko o tak specyficznej drużynie wymagałoby wysokiego budżetu, co dla DC Studios stanowiłoby spore ryzyko. W obliczu bogatej galerii bardziej rozpoznawalnych bohaterów studio może skupić się na bezpieczniejszych projektach.

Warto przypomnieć, że jeszcze w 2023 roku Gunn podkreślał unikalny charakter The Authority na tle innych superbohaterów: The Authority to grupa superbohaterów, która uważa, że świat jest zepsuty i chce go naprawić za wszelką cenę. Myślę, że to bardzo odmienne spojrzenie na superbohaterów. Twórca sugerował wówczas także, że drużyna będzie miała istotne znaczenie dla całego DCU i wejdzie w interakcje z głównymi postaciami uniwersum: Będą wchodzić w interakcje ze wszystkimi naszymi głównymi bohaterami DCU. The Authority to jednak nie jedyny projekt, który utknął w martwym punkcie. Od ponad trzech lat nie doczekały się realizacji również zapowiedziane wcześniej The Brave and the Bold, Swamp Thing, Waller, Paradise Lost oraz Booster Gold. Mimo to pojawiają się pewne pozytywne sygnały. Gunn potwierdził, że Booster Gold pozostaje w fazie rozwoju, natomiast Paradise Lost znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie prac. Jednocześnie zdradził, że nie jest zaangażowany w pisanie zarówno Booster Gold, jak i drugiego sezonu Koszmarnego Komanda.

