Kolejna gra za darmo na Steam. Ale trzeba pośpieszyć się ze zdobyciem prezentu

Co prawda mamy dopiero środę, a jak każdy użytkownik komputerów osobistych wie, to czwartek jest dniem rozdawania darmowych prezentów, ale sklep Fanatical postanowił już dzisiaj rozdać grę całkowicie za darmo. Tym razem do zdobycia jest mało znana gra społecznościowa Shipped od studia Majorariatto. Tytuł zadebiutował w marcu 2019 roku i zdobył przytłaczająco pozytywne opinie od graczy na Steam. Najwyraźniej ta kooperacyjna gra spodobała się użytkownikom, a teraz więcej osób będzie mogło dołączyć do zabawy. Wszystkie szczegóły jak odebrać grę znajdziecie poniżej.

Shipped to prosta lokalna wieloosobowa gra morska dla maksymalnie 8 graczy. Możesz przyspieszyć, ale nie możesz hamować! Wybierz swoją ulubioną dziewczynę i poruszaj się po ekranie bez utraty kontroli nad statkiem. Chwyć skrzynie, aby zdobyć amunicję, lub strzelaj w powietrze z pustych armat, aby odpychać wrogów lub odbijać nadchodzący ogień. Bądź na bieżąco z ruchem kamery! Jeśli twój statek zniknie z ekranu, natychmiast wybuchnie – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Shipped, to udajcie się pod ten adres. Aby otrzymać grę, należy wyrazić zgodę na otrzymanie newslettera od Fanatical. Następnie otrzymany klucz aktywować na Steam. Promocja trwa tylko do 25 kwietnia lub wyczerpania zapasów kluczy.