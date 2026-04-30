Weterani Ubisoftu i Microsoftu robią nową grę. Project-S To może być czarny koń

Maciej Petryszyn
2026/04/30 21:30
Małe studio pełne weteranów tworzy nowy tytuł. Brzmi ciekawie?

Ano trochę tak. Tym bardziej warto więc przyglądać się bliżej temu, co wyrośnie z tego znajdującego się nadal we wczesnej fazie projektu.

Doświadczeni deweloperzy pracują nad nową produkcją sieciową

Cała sprawa tyczy się studia chaotic works. To powstało w 2023 roku z inicjatywy Karla Francisa i Lawrence'a Grabowskiego i obecnie pracuje nad swoim debiutanckim tytułem, tworzonym pod nazwą kodową Project-S. Nad grą pracuje 15 deweloperów i sama ich liczba nie robi może wrażenia. Bardziej znaczące jest ich doświadczenie, które jest naprawdę bogate. Twórcy ci wcześniej pracowali nad produkcjami z takich serii, jak Fallout, Far Cry, Forza Horizon, Sniper Elite czy też Splinter Cell. W ich CV znajdziemy natomiast takie firmy, jak Electronic Arts, Microsoft, Rebellion, Team17, Ubisoft oraz Unity.

Niemniej niewielki jest nie tylko zespół, ale również budżet. Otóż na ten moment prace w chaotic works postępują dzięki z jednej strony oszczędnościom, a z drugiej wsparciu finansowym od brytyjskich biznesmenów. O samym Project-S wiadomo jednak na razie niewiele. Sami twórcy zapewniają, iż ma to być sieciowa produkcja na komputery osobiste i konsole, łącząca “ekscytującą, napędzaną adrenaliną akcję” z “dynamiką społeczną w wielkich, przytłaczających światach”. Generalnie jednym z głównych założeń ma być danie graczom możliwości budowanie w pełnym chaosu świeci zarówno więzi, jak i rywalizacji.

Co ciekawe, mimo wczesnego etapu prac, deweloperzy już teraz biorą pod uwagę przyszłość. Z tego powodu przywiązują dużą wagę do optymalizacji, by Project-S działało nawet na konsolach przenośnych, odznaczających się przecież prostszą konstrukcją i słabszymi podzespołami.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

