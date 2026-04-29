Fani Star Treka marzyli o tym od dawna. Nowa produkcja wypełnia lukę po anulowanym spin-offie

Radosław Krajewski
2026/04/29 20:00
Widzowie mogą poznać kontynuację historii jednego z najważniejszych bohaterów serii.

Uniwersum Star Trek przechodzi obecnie przez wiele zmian. Kończy się pewna era związana z Alexem Kurtzmanem, a kolejne decyzje produkcyjne nie napawają optymizmem. Serial Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty został anulowany po zaplanowanym drugim sezonie, natomiast Star Trek: Nieznane nowe światy zakończy swoją historię skróconą, piątą odsłoną w przyszłym roku, która niedawno otrzymała pierwszy zwiastun. W efekcie telewizyjna przyszłość marki na ten moment wydaje się niepewna, choć trudno wyobrazić sobie, aby rok 2026 minął bez nowych zapowiedzi, zwłaszcza że we wrześniu przypada sześćdziesięciolecie serii.

Star Trek: Picard

Star Trek: Picard – nowa książka wypełnia lukę po skasowanym serialu z uniwersum Star Treka

W ostatnich miesiącach dominowały informacje o anulowanych projektach i odrzuconych pomysłach. Jednym z najgłośniejszych był Star Trek: Legacy, czyli kontynuacja wydarzeń z Star Trek: Picard. Produkcja miała pokazać dalsze losy bohaterów i rozwinięcie nowych wątków, jednak wszystko wskazuje na to, że projekt nie doczeka się realizacji. Fani nie zostali jednak całkowicie bez rekompensaty za straconą produkcją.

Na rynku zadebiutowała powieść Star Trek: Picard: To Defy Fate autorstwa Daytona Warda, która rozwija historię znaną z Picarda i pozwala zajrzeć w to, co mogło wydarzyć się w skasowanym serialu. W finale trzeciego sezonu widzieliśmy, jak kapitan Shaw przekazuje dowództwo nad USS Titan A postaci Siedem z Dziewięciu, granej przez Jeri Ryan. Wydarzenie to otworzyło drogę do nowego etapu, w którym bohaterka przejmuje stery jednej z najważniejszych jednostek Gwiezdnej Floty. Powieść daje przedsmak tej historii, prezentując fragmenty wydarzeń rozgrywających się pod jej dowództwem.

To jednak nie jedyny wątek, który przyciąga uwagę. Książka koncentruje się w dużej mierze na postaci Wesleya Crushera, którego dalsze losy po wydarzeniach z Star Trek: Następne pokolenie przez lata pozostawały tajemnicą. Bohater zostaje wciągnięty w konflikt z podróżującym w czasie przeciwnikiem, który próbuje zmienić przeszłość, aby ocalić własną rodzinę, nie licząc się z konsekwencjami dla miliardów istnień. W walce o zachowanie linii czasu wspierają go między innymi Jean-Luc Picard, Beverly Crusher, Raffi Musiker oraz Siedem z Dziewięciu.

Motyw ingerencji w czas i kontroli nad jego przebiegiem stanowi jeden z kluczowych elementów fabuły, przywołując skojarzenia z rozwiązaniami znanymi z innych współczesnych uniwersów. Jednocześnie autor wykorzystuje okazję, aby zabrać czytelników w podróż przez najważniejsze momenty historii serii. Bohaterowie odwiedzają wydarzenia znane z różnych epok i seriali Star Trek, a także z filmowych odsłon marki.

Efektem jest historia pełna odniesień i ukrytych smaczków, skierowana przede wszystkim do fanów dobrze znających uniwersum. Jednocześnie Star Trek: Picard: To Defy Fate pozostaje spójną i angażującą opowieścią, która nie tylko celebruje dorobek serii, lecz także pokazuje, jak mogłyby wyglądać jej dalsze losy po wydarzeniach z Picarda. W czasach niepewności wokół przyszłości Star Trek to właśnie takie projekty przypominają, dlaczego ta marka wciąż budzi tak duże emocje.

Star Trek: Picard: To Defy Fate
Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/new-star-trek-release-makes-up-for-the-lost-spinoff-every-fan-wanted/

