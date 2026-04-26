Zapomnijcie o Starfleet Academy. Ta wyczekiwana kontynuacja Star Trek wynagradzi wszystko

Na tym tle szczególnie wyróżnia się jednak Star Trek: Nieznane nowe światy, który od początku cieszył się znacznie lepszym odbiorem. Produkcja uchodzi za jedną z najjaśniejszych punktów współczesnego Star Treka, a wysokie oceny na Rotten Tomatoes tylko to potwierdzają — dla wielu widzów to prawdziwa perełka ostatnich lat.

Podczas wydarzenia CCXP zaprezentowano pierwszy teaser czwartego sezonu. To kolejny materiał promujący nadchodzącą odsłonę, ale jednocześnie pierwszy konkretny zwiastun, który pokazuje kierunek nowych odcinków. Przy okazji ogłoszono datę premiery — sezon 4 zadebiutuje 23 lipca, a kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień aż do września.

Nowy sezon ponownie skupi się na załodze U.S.S. Enterprise dowodzonej przez kapitana Pike’a, który wraz z ekipą wyruszy na kolejne misje w nieznane rejony kosmosu. Twórcy zapowiadają mieszankę przygody, emocji i klasycznego klimatu Star Treka — dokładnie tego, czego wielu fanom brakowało w innych projektach. Ciekawostką jest też powrót postaci Jamesa T. Kirka, co jeszcze mocniej zbliży serial do wydarzeń znanych z oryginalnej serii.

Wszystko wskazuje na to, że choć przyszłość Star Treka jako całości pozostaje niepewna, Nieznane nowe światy wciąż trzymają wysoki poziom — i dla wielu widzów pozostaje najlepszym, co spotkało tę markę od lat.