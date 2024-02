Fani Skyrima do Bethesdy: przestańcie ku@#a aktualizować tę grę

Fani Skyrima już nie chcą wsparcia Bethesdy. Proszą firmę, żeby nie robiła aktualizacji gry, gdyż moderzy robią to o wiele lepiej.

Gracze nie cierpią aktualizacji wydawanych przez Bethesdę, ponieważ ich zdaniem nie wnoszą nic dobrego do rozgrywki, ale co gorsza skutecznie psują robotę moderów. Ilekroć pojawia się aktualizacja, mody często przestają działać, bo stają się niezgodne z nową wersją gry. Trzeba pamiętać, że wielu ludzi ma zainstalowana gigantyczną liczbę modów i ich sprawdzenie, oczekiwanie na poprawki i ponowna instalacja to prawdziwa udręka.