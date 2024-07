Najnowsza aktualizacja No Man’s Sky przyciągnęła tłumy. Gra cieszy się ogromną popularnością

„Worlds Part 1” przyczyniło się do wzrostu popularności gry od Hello Games.

Jak przekazuje serwis TrueTrophies , po darmowej aktualizacji „Worlds Part 1”, odnotowano wzrost liczby graczy No Man’s Sky o 493% na konsolach PlayStation. Tytuł awansował tym samym na 40. pozycję wśród najczęściej ogrywanych gier na PS5 i PS4 w tygodniu do 21 lipca. Jednak po produkcję Hello Games chętnie sięgnęli nie tylko konsolowi gracze.

Według statystyk serwisu SteamDB, w najgorętszym momencie minionego weekendu (w niedzielę, 21 lipca) jednocześnie przy No Man’s Sky spędzało czas 48 821 graczy. Jest to najlepszy wynik od sierpnia 2019 roku, kiedy to licznik wskazywał 61 707 osób. Wpływ na tak świetny rezultat bez wątpienia ma udostępniona za darmo aktualizacja, ale również trwająca wciąż promocja na Steamie – No Man’s Sky dostępne jest aktualnie w cenie 109,99 zł (zamiast 274,99 zł).

Warto przy okazji wspomnieć, że „Worlds Part 1” oferuje naprawdę wiele atrakcji dla graczy. Do gry trafiła między innymi nowa ekspedycja (The Liquidators), dryfujące w przestrzeni wyspy umożliwiające wybudowanie na nich bazy czy nowy mech bojowy. Wszechświat w No Man’s Sky stał się również bardziej różnorodny, dzięki nowym gatunkom flory i fauny czy bardziej szczegółowym powierzchniom planet.