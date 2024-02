Skyrim na dopalaczach. Tak wygląda gra z tysiącem modów, działająca na RTX4090 w 4K

Digital Dreams opublikował nowy film, w którym prezentuje The Elder Scrolls V: Skyrim, do którego doinstalowano ponad tysiąc modów. Tak, to nie błąd, ani nie żart. Tak mocno zmodyfikowana gra, działa na RTX 4090 w 4K i jej wygląd zwala z nóg. Najlepsze jest to, że można sprawdzić całą listę użytych modów. Może zechcecie powtórzyć ten wyczyn?

The Elder Scrolls V: Skyrim po ekstremalnym modowaniu

Do uruchomienia gry użyto komputera z procesorem AMD Ryzen 9 7950X z kartą NVIDIA GeForce RTX 4090. Wszystko działa w natywnym 4K i bez problemu utrzymuje poniżej 65 klatek na sekundę. W tym wypadku, Skyrim mimo swego wieku wygląda naprawdę rewelacyjnie.