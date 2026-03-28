Fani powinni być zachwyceni. Uwielbiana postać wraca w Mumia 4

To niewielka informacja, ale dla fanów serii może mieć ogromne znaczenie.

Jak wiemy, trwają prace nad kolejną odsłoną serii Mumia. To może nie jest wiadomość, która wywraca wszystko do góry nogami, ale z pewnością jest to miły ukłon w stronę fanów. Do obsady Mumia 4 powróci John Hannah, który ponownie wcieli się w jedną z najbardziej lubianych postaci oryginalnej trylogii. Aktor dołącza zatem do Brendana Frasera i Rachel Weisz. John Hannah wróci w Mumia 4 Aktor znany jest nie tylko z przygód w świecie Mumii, ale też z takich produkcji jak Cztery wesela i pogrzeb czy serial Spartakus. Ale to właśnie rola Jonathana Carnahana z serii Mumia przyniosła mu jednak największą sympatię widzów na całym świecie. Aktor wróci w czwartym filmie.

W serii Mumia i jej kontynuacjach wcielał się w brata Evelyn – sprytnego, choć nie zawsze godnego zaufania poszukiwacza skarbów. Jego postać pełniła przede wszystkim rolę komediową, wprowadzając humor do pełnej przygód historii. To właśnie ten lekki, nieco cwaniacki charakter sprawił, że Jonathan szybko stał się jednym z ulubieńców fanów.

Powrót Hannah to wyraźny sygnał, że twórcy chcą mocniej nawiązać do klimatu oryginalnych filmów, w których występowali także Brendan Fraser i Rachel Weisz. Zdjęcia do nowej części mają ruszyć jesienią 2026 roku, a premiera planowana jest na maj 2028. Na koniec warto przypomnieć, że niedawno pisaliśmy również o kierunku, w jakim ma podążyć seria. Mumia 4 ma być bezpośrednią kontynuacją dwóch pierwszych części, ignorując wydarzenia z trzeciego filmu. Seria Mumia z końca lat 90. i początku 2000. szybko zdobyła ogromną popularność, łącząc kino przygodowe z humorem i elementami horroru. Filmy na stałe zapisały się w popkulturze, do dziś uchodząc za jedne z najbardziej kultowych produkcji przygodowych tamtego okresu, będąc konkurencją dla serii Indiana Jones. Fani bardzo ciepło przyjęli powrót Mumii. Czekamy na kolejne szczegóły.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










