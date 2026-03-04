Mumia 4 zignoruje tę część serii. Twórcy mają dobre argumenty

Mumia 4 zignoruje wydarzenia z Grobowca cesarza smoka
Za nowy film odpowiada duet reżyserów Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, znany jako Radio Silence. Twórcy potwierdzili, że w czwartej części ponownie zobaczymy na ekranie duet Ricka O’Connella i Evelyn Carnahan, której zabrakło w trzeciej części. Podczas rozmowy z Entertainment Weekly zostali zapytani, czy oznacza to, że wydarzenia z trzeciej części przestaną być uznawane za część oficjalnej historii.
Cóż, Rachel pojawia się w nowej Mumii.
To chyba odpowiada na wasze pytanie.
Twórcy nie ukrywają także entuzjazmu wobec scenariusza przygotowanego przez Davida Coggeshalla. Według Bettinelliego-Olpina projekt oferuje wszystko, czego można oczekiwać po powrocie kultowych bohaterów.
Ten film ma w sobie całe serce i charakter, jakiego można oczekiwać po tej historii. Nie sądzę, żeby Brendan i Rachel zdecydowali się wrócić, gdyby nie pokochali scenariusza. A to naprawdę dobry scenariusz. Będzie przy tym świetna zabawa.
Równie pozytywnie wypowiada się Tyler Gillett, który opisuje nadchodzącą produkcję jako widowisko łączące przygodę z horrorem:
To naprawdę piękna, przerażająca i epicka opowieść. Ten projekt jest po prostu niesamowity.
Reżyserzy zdradzili również, jak doszło do ich zaangażowania w projekt. Dużą rolę odegrał producent William Sherak, który współpracował z nimi wcześniej przy filmach Zabawa w pochowanego, Krzyk, Krzyk 6 oraz Abigail.
William zawsze myśli kilka kroków do przodu. Matt i ja skupiamy się na tym, żeby skończyć zdjęcia danego dnia, a on już mówi o następnym projekcie. Pewnego razu powiedział, że spróbuje zdobyć dla nas Mumię. Wtedy pomyśleliśmy, że to byłoby szalone i raczej niemożliwe.
Potem kończyliśmy pracę nad Abigail i spotkaliśmy się ze scenarzystą, żeby przygotować pomysł na film. W tym zawodzie nauczyliśmy się, że nic nie jest pewne, dopóki naprawdę się nie wydarzy. Dlatego zawsze staramy się podchodzić do takich okazji z pewnym dystansem, bo bardzo łatwo się rozczarować.
Przypomnijmy, że premiera Mumii 4 zaplanowana jest na 19 maja 2028 roku.
