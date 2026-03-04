Mumia 4 zignoruje tę część serii. Twórcy mają dobre argumenty

Czwarta część Mumii już powstaje. Przed miesiącem Universal Pictures oficjalnie potwierdziło, że nowa odsłona serii z Brendanem Fraserem i Rachel Weisz zadebiutuje w kinach w 2028 roku. Teraz twórcy odnieśli się do wcześniejszych doniesień dotyczących fabuły filmu, która ma całkowicie zignorować wydarzenia z poprzedniej części. Tym samym Mumia: Grobowiec cesarza smoka z 2008 roku ma nie być kanoniczną odsłoną serii, co też potwierdzili reżyserzy nowej produkcji.

Mumia 4 zignoruje wydarzenia z Grobowca cesarza smoka

Za nowy film odpowiada duet reżyserów Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, znany jako Radio Silence. Twórcy potwierdzili, że w czwartej części ponownie zobaczymy na ekranie duet Ricka O’Connella i Evelyn Carnahan, której zabrakło w trzeciej części. Podczas rozmowy z Entertainment Weekly zostali zapytani, czy oznacza to, że wydarzenia z trzeciej części przestaną być uznawane za część oficjalnej historii.