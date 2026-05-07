Najpierw pokona Mumię, a później poleci na Marsa w nowym filmie science fiction. Starman zapowiada się wybornie

Brendan Fraser wystąpi w nowym thrillerze science fiction.

Brendan Fraser nie zwalnia tempa po oscarowym sukcesie filmu Wieloryb. Aktor został właśnie ogłoszony gwiazdą nowego widowiska science fiction zatytułowanym Starman, za które odpowiada nagrodzony Emmy scenarzysta i reżyser Josh Wakely. Produkcja ma połączyć kosmiczny thriller z emocjonalną historią o walce z czasem i miłości. Starman – Brendan Fraser zagra w nowym filmie science fiction Fraser wcieli się w Toma Adamsa, wizjonerskiego technologicznego geniusza oraz architekta przyszłości, który staje na czele historycznej misji na Marsa. Bohater znajdzie się jednak w dramatycznej sytuacji, gdy nieprzewidziane wydarzenia odetną go miliony kilometrów od Ziemi. Wówczas ekspedycja zamieni się w desperacki wyścig z czasem, a stawką nie będzie wyłącznie przetrwanie.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Josh Wakely, twórca wyróżniony nagrodą Daytime Emmy za animowaną serię Beat Bugs. Film powstaje jako produkcja Grace: A Storytelling Company. Producentem został Eddie Vaisman z Sight Unseen, który współpracował już z Fraserem przy filmie Rodzina do wynajęcia W gronie producentów znaleźli się także Wakely oraz Rebecca Graham. Projekt wspierają również znane nazwiska związane z kinem superbohaterskim. Funkcję producenta wykonawczego objął David S. Goyer, scenarzysta Batman: Początek i Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Do zespołu dołączyli także Tarek Sherif, Ryan Graves oraz Julia Lebedev z Sight Unseen. Sherif i Graves odpowiadają również za finansowanie produkcji.

Zdjęcia do Starman mają rozpocząć się jeszcze tego lata. Firma Anton planuje rozpocząć sprzedaż projektu podczas Marché du Film w Cannes, gdzie zaprezentowane zostaną pierwsze ekskluzywne informacje dotyczące filmu. Dla Brendana Frasera będzie to kolejny duży projekt po odrodzeniu kariery zapoczątkowanym przez Wieloryba, za które aktor otrzymał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. W ostatnich latach Fraser pojawił się między innymi w Czas krwawego księżyca Martina Scorsese oraz Rodzinie do wynajęcia. Przed aktorem bardzo intensywny okres. Już 11 września do kin trafi Niebo nad Normandią, w którym Fraser wciela się w prezydenta Dwighta D. Eisenhowera. Gwiazdor pojawi się także w filmie Diamond Andy’ego Garcii u boku Dustina Hoffmana, Billa Murraya i Vicky Krieps. Produkcja zostanie pokazana podczas festiwalu w Cannes poza konkursem głównym. Nie zabraknie także powrotu do jednej z najbardziej kultowych ról w dorobku Frasera. Aktor ponownie wcieli się w Ricka O’Connella w czwartej części serii Mumia 4, gdzie ponownie spotka się na ekranie z Rachel Weisz. Premiera filmu została zaplanowana na 19 maja 2028 roku. Na ten moment Starman nie otrzymał jeszcze oficjalnej daty premiery.

