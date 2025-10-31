Zaloguj się lub Zarejestruj

Mortal Kombat Legacy Kollection to „list miłosny” do serii. Recenzje pełne zachwytów

Patrycja Pietrowska
2025/10/31 13:30
Mortal Kombat: Legacy Kollection zachwyca recenzentów.

Mortal Kombat: Legacy Kollection zadebiutowało już na rynku. W związku z premierą nie zabrakło oczywiście opinii krytyków. W serwisie OpenCritic pakiet uzyskał średnią ocen na poziomie 86/100.

Mortal Kombat Legacy Kollection
Mortal Kombat Legacy Kollection

Recenzenci bardzo pozytywnie ocenili Mortal Kombat: Legacy Kollection. Według dziennikarzy to nie tylko podróż w przeszłość, ale też pieczołowicie przygotowany film dokumentalny i odkrycie kulis jednej z najbardziej legendarnych serii gier wideo. Nie brakuje opinii, że kompilacja stanowi „list miłosny” do kultowej marki.

Oczywiście Mortal Kombat: Legacy Kollection nie jest pozbawione wad. Recenzenci wskazują przede wszystkim na ograniczony tryb online. Niektórzy uważają również, że funkcje poprawiające komfort rozgrywki mogłyby być bardziej dopracowane. Poza tymi uwagami, pakiet zebrał jednak rewelacyjne oceny.

Recenzje Mortal Kombat: Legacy Kollection

  • ZTGD – 10/10
  • PlayStation Universe – 9,5/10
  • COGconnected – 9,5/10
  • Gaming Nexus – 9,5/10
  • GameSpot – 9/10
  • Push Square – 9/10
  • CGMagazine – 9/10
  • Gamers Heroes – 9/10
  • Hobby Consolas – 8,7/10
  • XboxEra – 8,2/10
  • IGN – 8/10
  • Shacknews – 8/10
  • GameSpew – 8/10
  • The Outerhaven Productions – 6/10
  • Saving Content – 6/10

Mortal Kombat Legacy Kollection zadebiutowało 30 października 2025 roku. Kolekcja trafiła na Xboxy Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 oraz PC.

Źródło:https://opencritic.com/game/19290/mortal-kombat-legacy-kollection/reviews

News
oceny
recenzje
Mortal Kombat
bijatyka
opinie
Kolekcja
Bijatyki
pakiet
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

