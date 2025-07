Fani Monster Huntera tworzą modele LEGO tak dobre, że powinny być oficjalne. Czy LEGO sięgnie po te pomysły?

LEGO znane jest z imponujących współprac z branżą gier wideo jak choćby zestawy inspirowane Nintendo lub grą Horizon: Zero Dawn. Patrząc jednak na to co robi społeczność fanów, aż prosi się o kolejną kolaborację, ale tym razem z grą Monster Hunter.

Fan stworzył świetnego potwora z Monster Huntera z klocków LEGO

Premiera Monster Hunter Wilds, która miała miejsce na początku tego roku, zainspirowała kreatywnych fanów do budowania własnych modeli potworów i broni z tej serii. Użytkownik Reddita o nicku StillAd9325 opublikował w zeszłym tygodniu na subreddicie Monster Hunter zdjęcia miniaturowych, ale niezwykle szczegółowych replik broni wykonanych z elementów pochodzących z innych zestawów LEGO. Wśród nich znalazła się np. katana z rękojeścią zapożyczoną prawdopodobnie z serii Ninjago, czy też podwójne ostrza przypominające piły łańcuchowe.