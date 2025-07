Pierwszy Decepticon z LEGO. Bohaterem nowego zestawu nie jest jednak Megatron

W przypadku Bumblebee, LEGO nieco zmniejszyło liczbę elementów, co miało sens, biorąc pod uwagę jego kompaktowe rozmiary. W przypadku Soundwave’a jednak powrócono do większej skali. Zestaw zawiera aż 1505 elementów, czyli zaledwie trzy mniej niż zestaw z Optimusem. To prawdopodobnie celowy zabieg – Soundwave to ważna postać, ale LEGO najpewniej chce, aby to Optimus Prime pozostał największym zestawem serii.

