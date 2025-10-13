Fani już mają pomysł na kolejną część gry po Ghost of Yotei. Czy Sucker Punch zdecyduje się na koniec ery samurajów w Japonii?

Emocje po premierze Ghost of Yotei opadły, ale wielu fanów już spekuluje gdzie mogłaby się odbyć kolejna gra.

Po ogromnym sukcesie Ghost of Tsushima, które wprowadziło graczy w świat samurajskiej dyscypliny, honoru i poświęcenia, oraz jego duchowym następcy Ghost of Yotei, koncentrującym się na zemście i brutalniejszej stronie wojny, fani zaczęli spekulować, jaki mógłby być temat kolejnej części serii. Pytanie tylko czy Sucker Punch zdecyduje się na stworzenie kolejnej odsłony, bowiem Ghost of Yotei na ten moment jest odbierane nieco chłodniej od pierwowzoru. Przy okazji polecamy sprawdzić naszą recenzję przygód Atsu. Tsushima, Yotei – co będzie dalej? W Ghost of Tsushima wcielaliśmy się w Jina Sakai, wojownika rozdartego między tradycją, a koniecznością walki o przetrwanie. W Ghost of Yotei z kolei główną bohaterką jest Atsu, kierowana gniewem i żądzą zemsty. Bohaterka nie ma w sobie dyscypliny ani spokoju Jina, ale nadrabia to dzikością i ogromnym arsenałem broni oraz technik walki. Obie gry dzielą podobne fundamenty, takie jak eksploracja, emocjonalna narracja, lecz różnią się tonem i podejściem do bohaterstwa.

Teraz gracze coraz częściej zastanawiają się, jak mógłby wyglądać trzeci rozdział tej historii. Na forum Reddit pojawiła się popularna teoria, że idealnym tłem dla finału serii byłaby era upadku samurajów, czyli okres Rebellii Satsumy z lat 70. XIX wieku, który historycznie zakończył epokę Edo i wprowadził Japonię w nowoczesność. Jeden z użytkowników Reddita napisał: Lata 60. XIX wieku to był koniec ery samurajów. Można by w to wpleść temat kolonializmu i politycznego chaosu tamtych czasów.

GramTV przedstawia:

Fani argumentują, że takie tło historyczne pozwoliłoby studiu Sucker Punch na stworzenie mroczniejszej, bardziej politycznej opowieści o samurajach, którzy muszą zmierzyć się nie tylko z nową erą, ale i z własnym upadkiem. W odróżnieniu od heroicznej walki Jina o ocalenie Tsushimy, protagonistą trzeciej części mógłby być wojownik, który odwraca się od samurajskiego kodeksu, widząc, jak jego dawny etos staje się sprzeczny z rzeczywistością. Gracze sugerują również, że tym razem akcja powinna przenieść się z dzikich krajobrazów do miast, aby odzwierciedlić gwałtowne zmiany społeczne i polityczne tego okresu. Mniejszy nacisk na przyrodę, a większy na miejskie intrygi i walkę o wpływy miałby oddać klimat schyłku tradycyjnej Japonii. Na razie Sucker Punch nie potwierdziło planów dotyczących trzeciej części serii, a większość fanów wciąż eksploruje Ghost of Yotei, jednak rosnące zainteresowanie tematyką końca ery samurajów sugeruje, że jeśli kolejna odsłona powstanie, gracze wiedzą już dokładnie, gdzie i kiedy chcieliby ją osadzić. Podzielacie ten pomysł?