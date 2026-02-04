Nowy gameplay z MOUSE: P.I. For Hire. Tak prezentuje się nietypowa strzelanka

MOUSE: P.I. For Hire doczekało się nowego pokazu rozgrywki, który pozwala lepiej przyjrzeć się projektowi studia Fumi Games. Materiał zaprezentowany przez IGN skupia się na kluczowych elementach gry, łączącej konwencję strzelanki 2.5D z klimatem noir oraz estetyką inspirowaną klasycznymi animacjami.
MOUSE: P.I. For Hire pokazuje swój klimat. Noir i akcja w nowym gameplayu
Gracze wcielają się w detektywa o imieniu Jack, który prowadzi śledztwa w świecie zamieszkanym przez myszy. Nowy pokaz rozgrywki prezentuje zarówno elementy fabularne, jak i mechaniki związane z dochodzeniami.
Oczywiście nie brakuje również akcji. Na drodze Jacka stają przeciwnicy próbujący pokrzyżować mu plany, a starcia rozwiązywane są przy użyciu pięści oraz broni palnej. W najnowszym materiale zabrakło jednak prezentacji bardziej nietypowych narzędzi walki.
MYSZ: Detektyw do wynajęcia to pełna akcji strzelanka pierwszoosobowa czerpiąca inspirację z klasycznych kreskówek lat 30. XX wieku. Czarno-biała oprawa graficzna w stylu „rubber hose” jest rysowana ręcznie, klatka po klatce, co tworzy uderzającą, vintage’ową estetykę. Odkrywaj kolejne pokłady korupcji w ramach trzymającej w napięciu opowieści detektywistycznej w klimacie noir. Czekają cię pełne życia lokacje do zbadania, oryginalna jazzowa ścieżka dźwiękowa w wykonaniu orkiestry oraz pełen arsenał kreskówkowej broni i niszczycielskich ulepszeń. – czytamy w opisie gry.
GramTV przedstawia:
Premiera MOUSE: P.I. For Hire zaplanowana jest na 19 marca 2026 roku. Gra trafi na PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Nintendo Switch, Switch 2 oraz Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!