Nowy gameplay z MOUSE: P.I. For Hire. Tak prezentuje się nietypowa strzelanka

Patrycja Pietrowska
2026/02/04 17:00
Nowe materiały z MOUSE: P.I. For Hire.

MOUSE: P.I. For Hire doczekało się nowego pokazu rozgrywki, który pozwala lepiej przyjrzeć się projektowi studia Fumi Games. Materiał zaprezentowany przez IGN skupia się na kluczowych elementach gry, łączącej konwencję strzelanki 2.5D z klimatem noir oraz estetyką inspirowaną klasycznymi animacjami.

MOUSE: P.I. For Hire
MOUSE: P.I. For Hire

MOUSE: P.I. For Hire pokazuje swój klimat. Noir i akcja w nowym gameplayu

Gracze wcielają się w detektywa o imieniu Jack, który prowadzi śledztwa w świecie zamieszkanym przez myszy. Nowy pokaz rozgrywki prezentuje zarówno elementy fabularne, jak i mechaniki związane z dochodzeniami.

Oczywiście nie brakuje również akcji. Na drodze Jacka stają przeciwnicy próbujący pokrzyżować mu plany, a starcia rozwiązywane są przy użyciu pięści oraz broni palnej. W najnowszym materiale zabrakło jednak prezentacji bardziej nietypowych narzędzi walki.

MYSZ: Detektyw do wynajęcia to pełna akcji strzelanka pierwszoosobowa czerpiąca inspirację z klasycznych kreskówek lat 30. XX wieku. Czarno-biała oprawa graficzna w stylu „rubber hose” jest rysowana ręcznie, klatka po klatce, co tworzy uderzającą, vintage’ową estetykę. Odkrywaj kolejne pokłady korupcji w ramach trzymającej w napięciu opowieści detektywistycznej w klimacie noir. Czekają cię pełne życia lokacje do zbadania, oryginalna jazzowa ścieżka dźwiękowa w wykonaniu orkiestry oraz pełen arsenał kreskówkowej broni i niszczycielskich ulepszeń. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Premiera MOUSE: P.I. For Hire zaplanowana jest na 19 marca 2026 roku. Gra trafi na PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Nintendo Switch, Switch 2 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/mouse-p-i-for-hire-has-a-new-gameplay-showcase-and-its-all-the-right-kinds-of-cheesy

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

