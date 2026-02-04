Nowy gameplay z MOUSE: P.I. For Hire. Tak prezentuje się nietypowa strzelanka

MOUSE: P.I. For Hire doczekało się nowego pokazu rozgrywki, który pozwala lepiej przyjrzeć się projektowi studia Fumi Games. Materiał zaprezentowany przez IGN skupia się na kluczowych elementach gry, łączącej konwencję strzelanki 2.5D z klimatem noir oraz estetyką inspirowaną klasycznymi animacjami.

MOUSE: P.I. For Hire pokazuje swój klimat. Noir i akcja w nowym gameplayu

Gracze wcielają się w detektywa o imieniu Jack, który prowadzi śledztwa w świecie zamieszkanym przez myszy. Nowy pokaz rozgrywki prezentuje zarówno elementy fabularne, jak i mechaniki związane z dochodzeniami.