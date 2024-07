Fallout ponownie wyróżniony. Serial otrzymał nominacje do 16 nagród Emmy

Serial Fallout nominowany do Emmy w 16 kategoriach

Poznaliśmy już tegoroczne nominacje do Emmy. Serial Fallout może pochwalić się aż 17 nominacjami do 16 nagród. „Telewizyjnego Oscara” produkcja otrzymać może między innymi w kategorii Najlepszy serial dramatyczny” oraz „Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu dramatycznym”.

W kategorii najlepszego serialu dramatycznego Fallout zmierzy się z takimi tytułami jak The Crown, Shogun czy Problem trzech ciał. Jeśli zaś chodzi o nominację do nagrody dla najlepszego aktora, otrzymał ją Walton Goggins – serialowy Ghul. O statuetkę zawalczą również Hiroyuki Sanada (Shogun) czy Dominic West (The Crown). Poniżej przedstawiamy listę wszystkich nominacji, których doczekał się Fallout: