Dlaczego serialowy Fallout to idealna reklama gry i zarazem jedna z najlepszych filmowych adaptacji tego medium

Jest coś znamiennego w fakcie, że produkcje, które nieco odmieniły obliczę filmowych ekranizacji gier komputerowych, nie są filmami, a serialami i w dodatku, obie skupiają się na podobnym temacie. "Koniec świata" zawsze się dobrze sprzedawał, tym razem przyczynił się do pewnego znaczącego tąpnięcia. Jeszcze niedawno, bo w ubiegłym roku, rozpływaliśmy się nad The Last of Us, uznając, że dramaturgicznie i aktorsko w świecie adaptacji gier długo nie otrzymamy już niczego lepszego. Chwilę później film Super Mario Bros. rozbił bank w kinach i wszystko stało się jasne - czasy, gdy filmy na bazie gry był równoznaczne z artystycznym obciachem i finansowym wstydem, odeszły w zapomnienie. Fallout tę sytuację, w mojej ocenie, przypieczętował.

Filmowe adaptacje gier przeżywały ciężkie chwile, ale coś się zmieniło

Gdyby premiera tego serialu miała miejsce jakoś na początku obecnego milenium (jeszcze zanim seria gier przejdzie trójwymiarową rewolucję i tym samy, osiągnie jeszcze większą popularność), wówczas, prawdopodobnie, podzieliła by los takich "hitów" jak Alone in the Dark, House of the Dead czy Far Cry. Owszem, w całym tym ścieku od czasu do czasu zdarzały się perły (Prince of Persia, Silent Hill), ale nawet te udane produkcje bardzo słabo radziły sobie w kinowych kasach, notując niezadowalające wyniki. Aura przeciętności filmów na bazie gier była zbyt silna, a winowajcą tego stanu nie był tylko Uwe Boll, ale także… widownia, którą niespecjalnie "grzała" możliwość oglądania wirtualnych bohaterów w nowej wersji.

Jakoś mniej więcej na etapie Tomb Raidera coś się zaczęło zmieniać. W filmie z 2018 roku wzięto na warsztat mocarną markę, choć nie była to pierwsza wersja filmowych przygód Lary Croft. Ponownie zaproszono do udziału aktorkę topową, w dodatku z Oscarem na koncie. Film miał też kilka innych atutów (w tym udane sceny akcji) i wiele wskazywało na to, że tym razem z tym "graniem" na kinowym ekranie będzie inaczej, nieco poważniej, po prostu lepiej. Film może nie zarobił kokosów, ale finansowo wyszedł przynajmniej na prostą i jestem pewien, że wysłał wyraźny sygnał do Hollywood, dając do zrozumienia, że o grach można opowiadać, na serio.

Tomb Raider punktem zwrotnym, Fallout przypieczętowaniem dobrej passy

W Tomb Raiderze, prócz Alicii Vikander, zobaczyliśmy także Waltera Gogginasa. To właśnie ten aktor stał się jedną z twarzy serialowego Fallouta. "Twarz" to eufemistyczne określenie, rzecz jasna, biorąc pod uwagę, że aktor wcielił się w wyjątkowo paskudnie prezentującego się ghula. Ta postać miała jednak tylko tworzyć pozory, bo pod warstwą potwora, skryła zaangażowanego wrażliwca, o którym opowiada poboczny, acz dość kluczowy wątek serialu. Cała fabuła jest zresztą jednym wielkim zaskoczeniem, podobnie jak ghul, który zamiast straszyć, budzi sympatię. Siła serialowego Fallouta, dostarczonego nam przez Amazona, opiera się na kilku rzeczach, w tym między innymi na bardzo sprawnym kontaktowaniu się z fanami poprzez nagromadzenie wszelkich easter eggów. Ale to już znamy.

Najciekawsze jest jednak w przypadku tego serialu to, że choć płynie na fali wznoszącej się, wywołanej przez Last of Us, jest serialem nie tyle adaptującym treść gry, a adaptującym jakoby najbardziej atrakcyjne i typowe elementy świata przedstawionego, dostarczając widzowi nową (acz powiązaną) opowieść. Metody narracyjne się oczywiście zgadzają, wciąż mamy do czynienia z tonacją prowadzoną z wyraźnym przymrużeniem oka, w której znajduje się miejsce na dramat, horror, ale także zaskakująco dużo humoru. Natomiast akcja rozwija wydarzenia z gier, idzie w nowym kierunku (nie raz sięgając też wstecz), jak przypuszczam, tworząc w ten sposób podłoże dla zapowiadanego Fallouta 5.

Najlepsza możliwa reklama gry

Z punktu widzenia marketingowego jest to w mojej ocenie posunięcie niezwykle sprytne. Oglądając serial, który bardzo umiejętnie oddaje klimat gry, ma się ochotę tuż po zakończonym seansie kontynuować przygodę, odpalając konsolę lub komputer tym razem w celu aktywnego uczestnictwa w tym świecie. Niejednokrotnie tak to właśnie u mnie przebiegało (i mniemam, że u was także), że po wyłączeniu Amazona, zgrabnie przeskakiwałem do Fallouta 4. Według mnie niebagatelne ma też znacznie formuła serialowa, oparta na odcinkach, bo stanowi mechanizm narracji o wiele bardziej adekwatny do gry, złożonej z questów.