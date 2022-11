Fallout: New Vegas doczeka się kontynuacji? Reżyserowi gry nie brakuje pomysłów

Fanom Fallout: New Vegas nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za to, by Bethesda pozwoliła deweloperom ze studia Obsidian Entertainment stworzyć w przyszłości kolejną produkcję osadzoną w uniwersum, które w tym roku świętuje swoje 25-lecie.



Na koniec przypomnijmy, że gra Fallout: New Vegas zadebiutowała na rynku w 2010 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji studia Obsidian Entertainment, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Fallout: New Vegas – recenzja.