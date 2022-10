Czekacie na Fallout: New Vegas 2? Mamy dla Was złe wieści

Na początku bieżącego roku w sieci pojawiły się plotki na temat potencjalnej kontynuacji gry Fallout: New Vegas. Fani czekają na tę zapowiedź od lat, ale teraz, z okazji 25. urodzin marki Fallout, przedstawiciele studia Obsidian Entertainment postanowili odpowiedzieć na wszelkie spekulacje związane z tym tematem. Choć zespół nie powiedział niczego wprost, przekaz jest dość jednoznaczny.

Krótko mówiąc,. Zespół przyznał, iż zajmuje się aktualnie wieloma różnymi projektami. Wiemy, iż obecnie deweloperzy pracują nad Avowed, The Outer Worlds 2 oraz Pentiment. Oczywiście, nie jest to całkowite przekreślenie wszelkich nadziei na kontynuację. Być może Obsidian kiedyś faktycznie stworzy New Vegas 2. Na razie jednak nie ma na co liczyć.

Na koniec przypomnijmy, że Fallout: New Vegas zadebiutowało 19 października 2010 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. Zainteresowanych zapraszamy do naszej encyklopedii.