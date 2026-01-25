Fallout mógł otrzymać film już 10 lat temu. „Chwała Toddowi Howardowi”, że odrzucił tę ofertę

Już dekadę temu Fallout mógł zadebiutować na ekranach kin lub telewizorów, ale Bethesda przez lata konsekwentnie odrzucała propozycje z Hollywood. Jak ujawnił Emil Pagliarulo, wieloletni scenarzysta i projektant związany z marką, kluczową rolę w tej decyzji odegrał Todd Howard, który nie chciał zgodzić się na adaptację przy warunkach, które nie były dla studia zadowalające.

Fallout mógł otrzymać film lub serial już 10 lat temu. Todd Howard nie chciał prostej ekranizacji

W rozmowie z redakcją PC Gamer Pagliarulo przyznał, że zainteresowanie Falloutem ze strony filmowego świata pojawiało się regularnie, jednak Bethesda nie była zadowolona z tego, jak Hollywood podchodziło do tematu. Chodziło nie tylko o sam format, lecz przede wszystkim o ludzi, którym powierzono by jedną z najważniejszych marek w historii studia.