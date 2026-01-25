Fallout mógł otrzymać film już 10 lat temu. „Chwała Toddowi Howardowi”, że odrzucił tę ofertę

Już dekadę temu Fallout mógł zadebiutować na ekranach kin lub telewizorów, ale Bethesda przez lata konsekwentnie odrzucała propozycje z Hollywood. Jak ujawnił Emil Pagliarulo, wieloletni scenarzysta i projektant związany z marką, kluczową rolę w tej decyzji odegrał Todd Howard, który nie chciał zgodzić się na adaptację przy warunkach, które nie były dla studia zadowalające.
Fallout mógł otrzymać film lub serial już 10 lat temu. Todd Howard nie chciał prostej ekranizacji
W rozmowie z redakcją PC Gamer Pagliarulo przyznał, że zainteresowanie Falloutem ze strony filmowego świata pojawiało się regularnie, jednak Bethesda nie była zadowolona z tego, jak Hollywood podchodziło do tematu. Chodziło nie tylko o sam format, lecz przede wszystkim o ludzi, którym powierzono by jedną z najważniejszych marek w historii studia.
Chwała Toddowi Howardowi. Mogliśmy zrobić film lub serial Fallout już dziesięć lat temu. Zdecydowanie pojawiały się takie propozycje. Problem polegał na tym, że Hollywood chciało wtedy podsunąć nam tak zwanych reżyserów od filmów na podstawie gier wideo.
Pagliarulo podkreślił, że Bethesda nie była zainteresowana nazwiskami kojarzonymi wyłącznie z nieudanymi adaptacjami gier. Studio wolało czekać, aż pojawi się ktoś, kto faktycznie zrozumie uniwersum Fallouta i potraktuje je z należytą starannością.
Nie chcieliśmy gościa, który robi filmy o grach. Chcieliśmy najlepszego możliwego reżysera i najlepszego showrunnera. W dużej mierze chodziło o znalezienie właściwego partnera, a nie o realizowanie projektu tylko dlatego, że była taka możliwość.
Z perspektywy czasu ostrożność Bethesdy wydaje się w pełni uzasadniona. Dekadę temu udane adaptacje gier wideo należały do rzadkości, a dopiero późniejsze lata przyniosły przełom dzięki takim tytułom jak The Last of Us, czy Sonic. Szybki jak błyskawica. Ostatecznie studio postawiło na współpracę z Prime Video, powierzając serial Fallout duetowi Graham Wagner i Geneva Robertson Dworet.
Tym razem współpraca była zadowalająca dla Bethesdy. Pierwszy sezon został świetnie przyjęty przez fanów, a drugi również zbiera wysokie opinie. Pomimo tego, że jego oglądalność jest znacząco niższa od pierwszej serii, ale może wynikać to ze zmiany modelu dystrybucji kolejnych odcinków, które w przypadku drugiego sezonu debiutują w cotygodniowych odstępach.
