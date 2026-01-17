Drugi sezon Fallouta od Amazona traci impet. Byłoby lepiej, gdybyśmy dostali wszystkie odcinki od razu

Sezon 2 popularnej adaptacji gry wideo nie generuje już takiego szumu jak pierwszy, co rodzi pytania o strategię premier.

Drugi sezon Fallouta od Amazon Prime Video zadebiutował w modelu cotygodniowych premier, po tym jak pierwszy sezon rozbił bank w kwietniu 2024 roku, udostępniając wszystkie 8 odcinków naraz. Nowe dane pokazują, że zmiana strategii odbija się na oglądalności. Według Nielsena, premiera sezonu 2 wygenerowała 794 miliony minut oglądania, w porównaniu z 2,9 miliarda minut pierwszego sezonu. Około 54% tego czasu przypadało na premierę nowych odcinków.

Spadek oglądalności serialu Fallout. Wina modelu dystrybucyjnego?

Walton Goggins zauważa jednak, że historia potrzebuje czasu: „Serial, który przyciąga ludzi z taką licencją, zaczyna się rozkręcać w drugim sezonie. Wtedy może się wydarzyć prawdziwa magia”. Eksperci zastanawiają się jednak, czy model tygodniowej emisji nie osłabił impetu, który pierwotnie zapewnił natychmiastowy szum w mediach społecznościowych.