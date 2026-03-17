Nadchodzi nowe Sekiro. Ale nie odpowiada za nie From Software

7 lat temu ukazało się Sekiro: Shadows Die Twice, które pokazało nieco inne podejście FromSoftware do gatunku soulslike’ów. Od tego czasu o kontynuacji cisza.

Niemniej już niedługo będziemy mieli szansę, by ponownie zanurzyć się w ten świat. Wszystko za sprawą powstającego anime.

Nachodzi anime w uniwersum Sekiro

Mowa tutaj o Sekiro: No Defeat, które właśnie otrzymało nowy zwiastun. Za ręcznie rysowanym serialem stać będą producenci z Arch, Qzil.la oraz Studio Betta, podczas gdy funkcję reżysera objął Kenichi Kutsuna, który wcześniej pracował jako animator m.in. przy Naruto Shippuden. No Defeat ukazać się ma jeszcze w tym roku i dostępne będzie tylko na platformie Crunchyroll. Produkcja będzie też szansą, by ponownie rzucić okiem na kilku znanych z Sekiro: Shadow Die Twice bossów. W serialu pojawią się Genichiro Ashina, Gyoubu Oniwa czy też Zdeprawowana Mniszka. No i oczywiście tytułowy Sekiro, czyli protagonista growego pierwowzoru.