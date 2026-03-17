Nadchodzi nowe Sekiro. Ale nie odpowiada za nie From Software

Maciej Petryszyn
2026/03/17 21:00
7 lat temu ukazało się Sekiro: Shadows Die Twice, które pokazało nieco inne podejście FromSoftware do gatunku soulslike’ów. Od tego czasu o kontynuacji cisza.

Niemniej już niedługo będziemy mieli szansę, by ponownie zanurzyć się w ten świat. Wszystko za sprawą powstającego anime.

Sekiro: No Defeat
Sekiro: No Defeat

Nachodzi anime w uniwersum Sekiro

Mowa tutaj o Sekiro: No Defeat, które właśnie otrzymało nowy zwiastun. Za ręcznie rysowanym serialem stać będą producenci z Arch, Qzil.la oraz Studio Betta, podczas gdy funkcję reżysera objął Kenichi Kutsuna, który wcześniej pracował jako animator m.in. przy Naruto Shippuden. No Defeat ukazać się ma jeszcze w tym roku i dostępne będzie tylko na platformie Crunchyroll. Produkcja będzie też szansą, by ponownie rzucić okiem na kilku znanych z Sekiro: Shadow Die Twice bossów. W serialu pojawią się Genichiro Ashina, Gyoubu Oniwa czy też Zdeprawowana Mniszka. No i oczywiście tytułowy Sekiro, czyli protagonista growego pierwowzoru.

Tak brzmi oficjalny opis fabuły Sekiro: No Defeat:

Japonia jest podzielona na wiele niezależnych prowincji uwikłanych w nieustanną wojnę. W samym centrum leży Ashina – kraina świętej ziemi i starożytnych tajemnic. Dwie dekady po tym, jak Święty Miecz Isshin Ashina odzyskał region w brutalnym puczu, z wewnątrz wyłania się nowe zagrożenie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zdesperowany, by chronić ojczyznę, wnuk Isshina – Genichiro – zwraca się ku zakazanym mocom. Jedyną nadzieją pozostaje porwany chłopiec, Boski Dziedzic, oraz jego milczący obrońca: lojalny shinobi znany tylko jako Sekiro.

To z kolei wypowiedź reżysera nadchodzącego obrazu:

Myślę, że gra pozwala na dużą swobodę interpretacji po stronie graczy w kwestii tego, jak chcą postępować. Ci, którzy grali, znają to doświadczenie. Przekształcając je w adaptację audiowizualną, chcieliśmy, aby była ona otwarta na interpretację w podobny sposób, w jaki gra prezentowała się graczom.

Źródło:https://www.gamespot.com/articles/new-sekiro-anime-trailer-turns-the-game-into-a-work-of-handcrafted-art/1100-6538824/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

