Nadchodzi nowe Sekiro. Ale nie odpowiada za nie From Software

7 lat temu ukazało się Sekiro: Shadows Die Twice, które pokazało nieco inne podejście FromSoftware do gatunku soulslike’ów. Od tego czasu o kontynuacji cisza.
Niemniej już niedługo będziemy mieli szansę, by ponownie zanurzyć się w ten świat. Wszystko za sprawą powstającego anime.
Nachodzi anime w uniwersum Sekiro
Mowa tutaj o Sekiro: No Defeat, które właśnie otrzymało nowy zwiastun. Za ręcznie rysowanym serialem stać będą producenci z Arch, Qzil.la oraz Studio Betta, podczas gdy funkcję reżysera objął Kenichi Kutsuna, który wcześniej pracował jako animator m.in. przy Naruto Shippuden. No Defeat ukazać się ma jeszcze w tym roku i dostępne będzie tylko na platformie Crunchyroll. Produkcja będzie też szansą, by ponownie rzucić okiem na kilku znanych z Sekiro: Shadow Die Twice bossów. W serialu pojawią się Genichiro Ashina, Gyoubu Oniwa czy też Zdeprawowana Mniszka. No i oczywiście tytułowy Sekiro, czyli protagonista growego pierwowzoru.
Tak brzmi oficjalny opis fabuły Sekiro: No Defeat:
Japonia jest podzielona na wiele niezależnych prowincji uwikłanych w nieustanną wojnę. W samym centrum leży Ashina – kraina świętej ziemi i starożytnych tajemnic. Dwie dekady po tym, jak Święty Miecz Isshin Ashina odzyskał region w brutalnym puczu, z wewnątrz wyłania się nowe zagrożenie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zdesperowany, by chronić ojczyznę, wnuk Isshina – Genichiro – zwraca się ku zakazanym mocom. Jedyną nadzieją pozostaje porwany chłopiec, Boski Dziedzic, oraz jego milczący obrońca: lojalny shinobi znany tylko jako Sekiro.
GramTV przedstawia:
To z kolei wypowiedź reżysera nadchodzącego obrazu:
Myślę, że gra pozwala na dużą swobodę interpretacji po stronie graczy w kwestii tego, jak chcą postępować. Ci, którzy grali, znają to doświadczenie. Przekształcając je w adaptację audiowizualną, chcieliśmy, aby była ona otwarta na interpretację w podobny sposób, w jaki gra prezentowała się graczom.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!