Fallout: London – podsumowanie postępu prac zaprezentowane na wideo

Fallout: London to niezwykle ambitna modyfikacja, która tworzona jest przez grupę utalentowanych osób. O postępach nad pracami informujemy Was dość regularnie. Przypomnijmy, że według dotychczasowych zapowiedzi projekt ma ujrzeć światło dzienne w tym roku. Twórcy podzielili się nowym wideo, na którym prezentują postępy wykonane w ostatnim kwartale 2022 roku. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Czy Fallout: London okaże się spektakularnym sukcesem?

Fallout: London to duża modyfikacja, która z pewnością przyciągnie uwagę każdego miłośnika postapokaliptycznej serii. Ten fanowski dodatek ma ukazać zupełnie nowe oblicze gry i jej świata. Zwiedzanie stolicy Anglii będzie całkowicie odmiennym doznaniem od tego, co znamy z podstawowej wersji Fallout 4. Warto wspomnieć, że modyfikacja rozmiarem ma przypominać pełnoprawne DLC.



Wszystko wskazuje też na to, że sama Bethesda jest pod wrażeniem Fallout: London. Przypomnijmy, że kilku osobom, które współtworzyły projekt została zaproponowana praca w szeregach firmy. Miejmy nadzieję, że ekipie uda się dowieźć projekt do końca, spełniając wszystkie z postawionych sobie celów.



Wokół marki Fallout w ostatnim czasie naprawdę sporo się dzieje. Wczoraj informowaliśmy Was o dwóch ciekawych projektach poświęconych Fallout 2. Fani serii ciągle najbardziej czekają jednak na jakiekolwiek informacje o Fallout 5, które pomału powstaje i najprawdopodobniej ukaże się na rynku dopiero po premierze The Elder Scrolls VI.