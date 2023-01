Fallout 2 Remake 3D – projekt polskiego twórcy dostępny za darmo

Muszę przyznać, że wieści o Fallout 2 Remake 3D wzięły mnie z zaskoczenia. Prace nad projektem trwają już od kilku miesięcy, a mimo wszystko dopiero dzisiaj usłyszałem o nim po raz pierwszy. Autorem pomysłu jest polski twórca - Jonasz Osmenda.

Fallout 2 Remake 3D robi wrażenie

Na wstępie warto zaznaczyć, że Fallout 2 Remake 3D posiada już grywalną wersję, którą możecie przetestować zupełnie za darmo. Wystarczy udać się pod ten adres. Przebieg prac możecie śledzić za pośrednictwem YouTube oraz innych platform social media autora.



„Jestem w trakcie tworzenia legendarnej gry 'Fallout 2' jest to fanowski niekomercyjny REMAKE w postaci 3D z widokiem pierwszej osoby. Produkcję opieram mocno na oryginale gry, korzystam z spritów, dźwięków i ambientów oraz co najważniejsze na tej samej oprawie graficznej i podobnej rozdzielczości” – czytamy w opisie zamieszczonym na platformie Patronite.



Fallout 2 Remake 3D to próba przeniesienia kultowej gry w zupełnie inny wymiar. Przed twórcą stoi naprawdę duże wyzwanie, a do ukończenia projektu jeszcze daleka droga. Miejmy nadzieję, ze Jonasz sprosta wyzwaniu i dowiezie projekt do końca. Fanów kultowej gry nie brakuje, więc zawsze jest szansa, że inny utalentowani ludzie wspomogą jego starania. Trzeba jednak przyznać, że gra w takim wydaniu prezentuje się naprawdę atrakcyjnie. Przyznaję, chętnie wybrałbym się na pełnoprawną wyprawę po pustkowiach w takim stylu.



Chętnie dowiemy się, co myślicie o Fallout 2 Remake 3D i czy widzicie w tym projekcie potencjał. Dajcie nam znać w komentarzach.