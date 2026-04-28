Crimson Desert podąża śladem największych gier, jak Baldur’s Gate 3. Te wyniki robią wrażenie

Nie ma już wątpliwości, że produkcja Pearl Abyss to obecnie jeden z największych fenomenów branży gier.

Zazwyczaj cykl życia gier single-player wygląda zupełnie inaczej. Początkowy szal szybko wygasa, gdy gracze kończą kampanię i odkładają tytuł na półkę. Oczywiście część użytkowników wraca na kolejne podejścia, czy w przypadku aktualizacji lub wydania DLC, a inni dopiero zaczynają przygodę, jednak spadek aktywności jest niemal nieunikniony.

Ponad miesiąc po premierze Crimson Deser t wciąż notuje imponujące wyniki aktywności graczy na Steam, co jest rzadko spotykanym zjawiskiem w przypadku produkcji dla jednego gracza. Tytuł od Pearl Abyss regularnie osiąga sześciocyfrowe wyniki jednoczesnych użytkowników, mimo że od debiutu minęło już ponad pięć tygodni.

Dobrze pokazują to inne produkcje. Resident Evil Requiem od Capcomu osiągnęło w szczycie 344 214 jednoczesnych graczy, jednak po miesiącu liczba ta spadła do 36 766, a w ostatnim tygodniu najwyższy wynik wyniósł 12 855. Podobny scenariusz spotkał Mewgenics, które wystartowało z wynikiem 115 428 graczy, by po miesiącu spaść do poziomu 40 000 do 50 000, a ostatnio osiągnąć tygodniowy szczyt na poziomie 15 614.

Na tym tle Crimson Desert prezentuje się wyjątkowo. Jak zauważył Paul Tassi, produkcja przez długi czas utrzymywała dzienne wyniki powyżej 100 000 jednoczesnych graczy. Dopiero niedawno, w środku tygodnia, liczba ta spadła poniżej tej granicy, jednak już w weekend powróciła do wysokich wartości. W weekend szczyt wyniósł aż 134 225 graczy, co pokazuje, że zainteresowanie tytułem wciąż pozostaje bardzo wysokie. Tym samym gra dołączyła do m.in Baldur’s Gate 3, które utrzymywało wysoką liczbę graczy nawet dwa lata po premierze. Obecnie w tytuł od Larian Studios bawi się jednocześnie 45-70 tysięcy graczy w zależności od pory dnia.

Warto jednak pamiętać, że liczba jednoczesnych graczy nie jest równoznaczna z utrzymywaniem tych samych graczy. Jak podkreśla Jeff Gardiner, były lider projektów w Bethesda i obecny szef Something Wicked Games, wyniki te mogą obejmować zarówno powracających użytkowników, jak i zupełnie nowych graczy, którzy dopiero teraz zdecydowali się na zakup.

Niezależnie od tego, dane jasno wskazują na utrzymującą się popularność gry, co w przypadku produkcji dla jednego gracza zdarza się stosunkowo rzadko. Duży wpływ mają na to regularne aktualizacje. W zeszłym tygodniu Crimson Desert otrzymało największą jak dotąd łatkę, która wprowadziła nowe poziomy trudności, usprawniła system przechowywania przedmiotów oraz dodała nietypową funkcję pozwalającą kotom dłużej siedzieć na ramieniu bohatera.