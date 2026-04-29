Twórca The Blood of Dawnwalker chwali Crimson Desert. Wskazuje, w czym gra Pearl Abyss bryluje wśród RPG-ów

Gram we wszystko, co jest obecnie na rynku. Zwracam uwagę nie tylko na element fabularny, ale też na pętle rozgrywki i na to, jak gracze podchodzą do otwartego świata. Gram w Crimson Desert i sprawdzam, jak twórcy podchodzą do swobody od strony systemów, ponieważ to inny typ gry i inny typ RPG, ale jednocześnie bardzo interesujący podczas rozgrywki. Widać, że można osiągnąć zupełnie inne emocje, nawet bez silnego nacisku na historię.

Konrad Tomaszkiewicz, reżyser Wiedźmina 3: Dziki Gon oraz nadchodzącego The Blood of Dawnwalker, uważnie przygląda się współczesnemu rynkowi gier i analizuje, w jaki sposób deweloperzy rozwijają gatunek RPG. Twórca nie ukrywa, że jednym z tytułów, które szczególnie przyciągnęły jego uwagę, jest Crimson Desert . Produkcja studia Pearl Abyss wyróżnia się jego zdaniem podejściem, które odchodzi od klasycznego, fabularnego ciężaru na rzecz eksploracji i systemów rozgrywki.

Zdaniem Tomaszkiewicza, Crimson Desert skupia się przede wszystkim na eksploracji oraz mechanikach typowych dla gier RPG, co sprawia, że doświadczenie gracza budowane jest w inny sposób niż w produkcjach nastawionych na narrację.

Ta gra w dużej mierze koncentruje się na eksploracji, systemach i elementach RPG. To naprawdę interesujące podejście. Myślę, że większość naszego studia gra w podobny sposób jak ja.

Choć wśród graczy trwa dyskusja, czy Crimson Desert to pełnoprawny RPG, czy raczej gra akcji w otwartym świecie, Tomaszkiewicz patrzy na gatunek szeroko. W rozmowie przywołał także inne produkcje, które jego zdaniem pokazują różnorodność współczesnych doświadczeń, w tym Dispatch oraz Clair Obscur: Expedition 33. Twórca porównał obecną sytuację na rynku do lat dziewięćdziesiątych, kiedy gry RPG potrafiły znacząco różnić się między sobą mimo wspólnego gatunku.