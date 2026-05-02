Warhorse po Kingdom Come 2 rusza dalej. Słowa studia rozpalają fanów LOTR

Maciej Petryszyn
2026/05/02 09:00
Jakie są dalsze plany Warhorse Studios? Okazją, by o to zapytać była niedawna sesja AMA na Reddicie.

I oczywiście pytanie o przyszłość padło. Co odpowiedzieli przedstawiciele czeskiego studia?

Władca Pierścieni od Warhorse?

Warhorse zaczyna myśleć o kolejnym projekcie

Jednym z tematów było Kingdom Come: Deliverance 2. Produkcja ta ukazała się w ubiegłym roku i okazała się sporym sukcesem. Dość powiedzieć, że niedawno wpadła na jej konto nawet statuetka od British Academy Games Awards. W międzyczasie druga część przygód Henryka otrzymała również trzy rozszerzenia fabularne, z czego ostatnie, Mysteria Ecclesiae, zadebiutowało w listopadzie 2025. Już jakiś czas temu było wiadomo, że na tym dodatki do KCD2 się zakończą, teraz jednak Viktor Hoschl, szef działu artystycznego Warhorse postanowił potwierdzić to raz jeszcze.

Nie planujemy już nowej zawartości do KCD2, poza ewentualnymi patchami. Idziemy już naprzód – podsumował Hoschl.

Pytanie tylko, czym jest to naprzód? Wielu pewnie ma nadzieję, że może chodzić o Kingdom Come: Deliverance 3, chociaż istnieją przesłanki, że gra ta może nigdy nie powstać. Bardziej prawdopodobne jest, iż może chodzić o zupełnie inny projekt. Mowa o nowej produkcji z otwartym światem, której akcja miałaby dziać się w uniwersum Władcy Pierścieni. Oficjalnie nikt jak dotąd nie potwierdził istnienia takiego tytułu, aczkolwiek sporo się o nim mówi. Sami pracownicy Warhorse oczywiście nie puścili pary z ust, wyraźnie jednak zaznaczając, iż ich kolejna gra będzie, co typowe dla studia, RPG-iem.

Oczywiście ciężko pracujemy nad naszą kolejną grą. Ale... jak się domyślacie, nie możemy jeszcze o niej zbyt wiele powiedzieć. Mogę jednak zdradzić, że trzymamy się tego, co znamy najlepiej: gier RPG. Nie spodziewajcie się, że nagle zmienimy front i zrobimy grę o NBA! – stwierdził jeden z członków studia obecnych na sesji.

Ciężko pracujemy nad… czymś. Oczywiście nie możemy ujawnić żadnych szczegółów, ale mogę podzielić się informacją, że jest to ogromne, immersyjne RPG – dodał Ondrej Bittner, dyrektor do spraw zawartości.

Źródło:https://insider-gaming.com/warhorse-addresses-next-kingdom-come-moving-forward/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

