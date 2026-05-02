Warhorse po Kingdom Come 2 rusza dalej. Słowa studia rozpalają fanów LOTR

Jakie są dalsze plany Warhorse Studios? Okazją, by o to zapytać była niedawna sesja AMA na Reddicie.

Jednym z tematów było Kingdom Come: Deliverance 2. Produkcja ta ukazała się w ubiegłym roku i okazała się sporym sukcesem. Dość powiedzieć, że niedawno wpadła na jej konto nawet statuetka od British Academy Games Awards. W międzyczasie druga część przygód Henryka otrzymała również trzy rozszerzenia fabularne, z czego ostatnie, Mysteria Ecclesiae, zadebiutowało w listopadzie 2025. Już jakiś czas temu było wiadomo, że na tym dodatki do KCD2 się zakończą, teraz jednak Viktor Hoschl, szef działu artystycznego Warhorse postanowił potwierdzić to raz jeszcze .

Pytanie tylko, czym jest to naprzód? Wielu pewnie ma nadzieję, że może chodzić o Kingdom Come: Deliverance 3, chociaż istnieją przesłanki, że gra ta może nigdy nie powstać. Bardziej prawdopodobne jest, iż może chodzić o zupełnie inny projekt. Mowa o nowej produkcji z otwartym światem, której akcja miałaby dziać się w uniwersum Władcy Pierścieni. Oficjalnie nikt jak dotąd nie potwierdził istnienia takiego tytułu, aczkolwiek sporo się o nim mówi. Sami pracownicy Warhorse oczywiście nie puścili pary z ust, wyraźnie jednak zaznaczając, iż ich kolejna gra będzie, co typowe dla studia, RPG-iem.

Oczywiście ciężko pracujemy nad naszą kolejną grą. Ale... jak się domyślacie, nie możemy jeszcze o niej zbyt wiele powiedzieć. Mogę jednak zdradzić, że trzymamy się tego, co znamy najlepiej: gier RPG. Nie spodziewajcie się, że nagle zmienimy front i zrobimy grę o NBA! – stwierdził jeden z członków studia obecnych na sesji.