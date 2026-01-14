Zaloguj się lub Zarejestruj

Moder Fallouta 4 dodał najbardziej zabójczą istotę w grze. Todd Howard poluje na gracza

Mikołaj Berlik
2026/01/14 15:00
Memy przerodziły się w horror – nieśmiertelny Todd Howard wie, gdzie jesteśmy i nigdy nie przestaje iść.

Fallout 4 od lat jest jednym z najczęściej modyfikowanych tytułów Bethesdy, ustępując popularnością jedynie Skyrimowi. Obok ogromnych projektów pokroju Fallout: London regularnie pojawiają się też mody czysto memiczne. Jeden z nich, przygotowany „na szybko” przez youtubera Blurbs, przyciągnął wyjątkowo dużą uwagę graczy.

Fallout 4

Fallout 4 – Strzeżcie się gniewu Todda

Blurbs, znany z tworzenia absurdalnych modów na życzenie widzów, zaprezentował wideo z kilkoma groteskowymi pomysłami – od potykania się bohatera po agresywnego Prestona Garveya. Największe wrażenie zrobił jednak mod roboczo nazwany „Todd Howard Immortal Snail”.

W tej modyfikacji do świata gry trafia nieśmiertelny Todd Howard. Postać zawsze zna pozycję gracza, powoli, ale nieubłaganie zmierza w jego stronę i zabija jednym dotykiem. Co gorsza, nie zatrzymują go nawet przerywniki filmowe – Todd porusza się, gdy bohater jest całkowicie bezbronny. Po wszystkim wypowiada kultowe już słowa: „It just works”.

GramTV przedstawia:

Choć mod powstał jako żart, reakcje graczy pokazują, że trafił w punkt. W komentarzach szybko pojawiły się prośby o udostępnienie projektu na Nexus Mods, by każdy mógł doświadczyć tego nietypowego „horroru”. Na razie Blurbs nie potwierdził publikacji plików, ale jeśli do tego dojdzie, Fallout 4 może zyskać jedną z najbardziej pamiętnych memicznych modyfikacji w swojej historii.

Mikołaj Berlik
