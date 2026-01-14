Moder Fallouta 4 dodał najbardziej zabójczą istotę w grze. Todd Howard poluje na gracza

Memy przerodziły się w horror – nieśmiertelny Todd Howard wie, gdzie jesteśmy i nigdy nie przestaje iść.

Fallout 4 od lat jest jednym z najczęściej modyfikowanych tytułów Bethesdy, ustępując popularnością jedynie Skyrimowi. Obok ogromnych projektów pokroju Fallout: London regularnie pojawiają się też mody czysto memiczne. Jeden z nich, przygotowany „na szybko” przez youtubera Blurbs, przyciągnął wyjątkowo dużą uwagę graczy.

Fallout 4 – Strze żcie się gniewu Todda

Blurbs, znany z tworzenia absurdalnych modów na życzenie widzów, zaprezentował wideo z kilkoma groteskowymi pomysłami – od potykania się bohatera po agresywnego Prestona Garveya. Największe wrażenie zrobił jednak mod roboczo nazwany „Todd Howard Immortal Snail”.