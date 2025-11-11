Fallout 4 Anniversary Edition rozczarowuje. Gracze donoszą o licznych błędach

Społeczność fanów Fallout 4 ma powody do frustracji. Premiera Anniversary Edition nastąpiła zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu Bethesdy podczas transmisji z okazji Fallout Day, ale entuzjazm związany z wydaniem szybko zastąpiło rozczarowanie. Gracze zgłaszają, że ta nowa edycja jest nękana błędnym działaniem i uszkodzeniem dotychczasowych modyfikacji.

Fallout 4 Anniversary Edition krytykowane przez graczy

Wydanie obejmuje pełną podstawową wersję gry RPG, wszystkie sześć oficjalnych rozszerzeń oraz ponad sto pięćdziesiąt elementów dostępnych za pośrednictwem Creation Club. Mimo bogactwa zawartości, dodatkowy komponent „Creations Bundle” dołączony do Fallout 4 Anniversary Edition, ma na platformie Steam ocenę „w większości negatywną”.