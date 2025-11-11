Fallout 4 Anniversary Edition rozczarowuje. Gracze donoszą o licznych błędach

Nowe wydanie Fallout 4 zniszczyło mody i stabilność gry.
Społeczność fanów Fallout 4 ma powody do frustracji. Premiera Anniversary Edition nastąpiła zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu Bethesdy podczas transmisji z okazji Fallout Day, ale entuzjazm związany z wydaniem szybko zastąpiło rozczarowanie. Gracze zgłaszają, że ta nowa edycja jest nękana błędnym działaniem i uszkodzeniem dotychczasowych modyfikacji.
Fallout 4 Anniversary Edition krytykowane przez graczy
Wydanie obejmuje pełną podstawową wersję gry RPG, wszystkie sześć oficjalnych rozszerzeń oraz ponad sto pięćdziesiąt elementów dostępnych za pośrednictwem Creation Club. Mimo bogactwa zawartości, dodatkowy komponent „Creations Bundle” dołączony do Fallout 4 Anniversary Edition, ma na platformie Steam ocenę „w większości negatywną”.
W mediach społecznościowych krążą liczne doniesienia i dowody na to, że stan techniczny gry jest opłakany. Jeden z graczy opublikował krótki materiał wideo, który uchwycił uszkodzone tekstury, po czym nastąpił crash. Inny użytkownik żartobliwie skomentował, że rocznicowa wersja Fallout 4 zapewnia graczom „maksimum nostalgii”, również dzieląc się zrzutem ekranu przedstawiającym awarię. Na Reddit fani krytykują aktualizację, twierdząc, że „psuje grę i nie dodaje nic więcej” poza odświeżonym interfejsem, który służy do kupowania modów.
Jeden z graczy stwierdził, że „zepsucie gry na jej rocznicę jest kwintesencją Bethesdy”. Niektórzy fani mają jeszcze poważniejsze kłopoty techniczne, ponieważ zgłaszają, że ich egzemplarze gry w ogóle przestały się uruchamiać po zainstalowaniu nowej zawartości.
Przez dziesięć lat Fallout 4 był jednym z najbardziej docenianych RPG w otwartym świecie wszech czasów. Teraz Fallout 4: Anniversary Edition zawiera kompletną epicką postnuklearną przygodę w jednym, ostatecznym pakiecie. Ta edycja gry, która zdobyła ponad 200 nagród, w tym tytuł Gry Roku DICE i BAFTA, zawiera docenioną podstawową wersję gry, 6 oficjalnych dodatków i ponad 150 elementów z klubu twórczości. – czytamy w opisie wydania.
