Polskie RPG błyszczy. The Vernyhorn otrzyma wsparcie od Nvidii i zaskoczy grafiką

The Vernyhorn wygląda świetnie na nowym materiale.

Polskie studio INTERSTUDIO oraz Nvidia zaprezentowały nowy materiał z gry The Vernyhorn, mrocznego RPG z otwartym światem inspirowanego wierzeniami oraz historią wczesnośredniowiecznych słowian. Produkcja powstaje we współpracy z Nvidią, a twórcy potwierdzili, że już w dniu premiery tytuł otrzyma wsparcie dla ray tracingu oraz technologii DLSS 4.5. The Vernyhorn otrzymał nowy materiał prezentujący najnowsze technologie od Nvidii Nowy zwiastun pozwala przyjrzeć się fragmentom rozległego świata gry, który ma wyróżniać się nie tylko skalą, ale przede wszystkim klimatem. W materiale można zobaczyć gęste lasy, spowite mgłą mokradła oraz surowe krajobrazy inspirowane Europy Środkowej. Twórcy podkreślają, że każda lokacja ma opowiadać własną historię. Wioski, jaskinie oraz leśne polany kryją sekrety, które gracze odkryją wyłącznie dzięki dokładnej eksploracji.

Istotną rolę w projekcie odgrywa technologia. W dniu premiery gra zaoferuje obsługę ray tracingu oraz DLSS 4.5, w tym funkcję Dynamic Multi Frame Generation i Super Resolution opartą na drugiej generacji modelu transformer. Rozwiązania te mają poprawić zarówno jakość obrazu, jak i płynność działania gry, szczególnie w rozległym otwartym świecie. Twórcy zdecydowali się również na nietypowe podejście do budowania klimatu. Zespół odwiedzał różne regiony Polski, aby zeskanować autentyczne lokacje oraz nagrać naturalne odgłosy środowiska. Szum wiatru w koronach drzew, trzask gałęzi czy odległe grzmoty burzy mają sprawić, że świat gry będzie sprawiał wrażenie żyjącego i nieprzewidywalnego. The Vernyhorn nie poprowadzi gracza za rękę. Historia świata ma odsłaniać się stopniowo, w trakcie podróży i podejmowania kolejnych decyzji. W świecie pełnym legend i dawnych wierzeń każda decyzja ma prowadzić do konkretnych konsekwencji, wpływających na dalszy przebieg przygody.

GramTV przedstawia:

INTERSTUDIO podkreśla, że choć gra czerpie inspiracje z klasycznych RPG takich jak Baldur’s Gate, Wiedźmin czy Icewind Dale, zespół nie chce konkurować skalą mapy. Zamiast tego priorytetem ma być atmosfera, opowieść i emocje towarzyszące eksploracji. Gracze odwiedzą zarówno pradawne puszcze i jeziora, jak i górskie regiony czy wybrzeża wzburzonych mórz. Vernyhorn to trzecioosobowe RPG z otwartym światem, inspirowane ponadczasowymi tytułami: Baldur’s Gate, Wiedźminem czy Icewind Dale. Jesteśmy małym zespołem — dzięki temu skupiamy się nie na skali, lecz na tym, co najważniejsze: historii, atmosferze i emocjach. Nie obiecujemy ogromnego świata dla samej wielkości. Chcemy stworzyć opowieść, która zostanie z Tobą na długo po napisach końcowych. Klimatyczne miejsca, dialogi zmuszające do myślenia i momenty przeplatane charakterystycznym żartem czy ironią — to właśnie tworzy duszę Vernyhorn – czytamy w opisie gry. Obecnie The Vernyhorn nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.

