Minecraft dostępny za darmo dla wszystkich. Jest jednak jeden "problem"

Minecraft można teraz uruchomić w zupełnie nowy sposób — bez instalowania gry, bez konsoli i nawet bez wychodzenia z YouTube.

Minecraft od lat jest jedną z najważniejszych gier w historii branży. Od pełnej premiery w 2011 roku sandbox Mojang sprzedał się w ponad 400 milionach egzemplarzy, zdobywając status najlepiej sprzedającej się gry wideo wszech czasów. Produkcja trafiła niemal na każdą możliwą platformę, ale jej najnowsza „wersja” jest czymś, czego wcześniej jeszcze nie było.

Minecraft jako interaktywny film na YouTube

Gracze mogą teraz zagrać w Minecrafta bezpośrednio na YouTube dzięki projektowi przygotowanemu przez kanały Atlas Arcade oraz Animated Subtitles. Nie jest to pełnoprawna wersja gry z kopaniem, budowaniem i craftingiem, ale specjalnie przygotowane doświadczenie, które wykorzystuje możliwości platformy wideo. W tej nietypowej wersji zadaniem gracza jest pokonanie Smoka Endu. Najpierw trzeba zniszczyć dwa kryształy Endu za pomocą śnieżek, a następnie wykorzystać łuk i strzały, aby pokonać finałowego przeciwnika.