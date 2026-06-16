Fable nie będzie tak łatwe, jak pokazano na gameplayu. Twórcy uspokajają fanów serii

Niedawna, 30-minutowa prezentacja nowego Fable spotkała się z pozytywnym odbiorem graczy, ale nie obyło się bez krytyki. Wielu fanów serii zwróciło uwagę na wyjątkowo niski poziom trudności walki, obawiając się, że reboot kultowego RPG może okazać się zbyt prosty.

Fable – dlaczego tak łatwo?

Playground Games postanowiło rozwiać wątpliwości. Twórcy potwierdzili, że pokaz rozgrywki został przygotowany na poziomie trudności „Story”, czyli wariancie skierowanym do osób chcących skupić się przede wszystkim na fabule i eksploracji. Deweloperzy żartobliwie stwierdzili, że strażnicy Albionu nie zapomnieli nagle swojego fachu, a na wyższych poziomach trudności gracze mogą spodziewać się znacznie większego wyzwania.