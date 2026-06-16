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Fable nie będzie tak łatwe, jak pokazano na gameplayu. Twórcy uspokajają fanów serii

Mikołaj Berlik
2026/06/16 17:30
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Playground Games ujawniło, że prezentacja działała na najniższym poziomie trudności, a pełna wersja zaoferuje większe wyzwanie.

Niedawna, 30-minutowa prezentacja nowego Fable spotkała się z pozytywnym odbiorem graczy, ale nie obyło się bez krytyki. Wielu fanów serii zwróciło uwagę na wyjątkowo niski poziom trudności walki, obawiając się, że reboot kultowego RPG może okazać się zbyt prosty.

Fable
Fable

Fable – dlaczego tak łatwo?

Playground Games postanowiło rozwiać wątpliwości. Twórcy potwierdzili, że pokaz rozgrywki został przygotowany na poziomie trudności „Story”, czyli wariancie skierowanym do osób chcących skupić się przede wszystkim na fabule i eksploracji. Deweloperzy żartobliwie stwierdzili, że strażnicy Albionu nie zapomnieli nagle swojego fachu, a na wyższych poziomach trudności gracze mogą spodziewać się znacznie większego wyzwania.

Autorzy ujawnili również, że inne elementy dema zostały dostosowane na potrzeby prezentacji. Przykładowo zarabianie pieniędzy u kowala zostało przyspieszone, aby szybciej pokazać możliwość zakupu nieruchomości. W finalnej wersji gry ekonomia ma być bardziej wymagająca, a zdobywanie majątku zajmie więcej czasu. Oznacza to, że gameplay nie odzwierciedlał w pełni standardowej rozgrywki.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Obiecujemy, że strażnicy nie rzucili wszyscy picia herbaty w środku zmiany. Nasz zespół grał na poziomie trudności „Historia”. To najłagodniejszy sposób na przechadzanie się po Albionie. Jeśli wolisz surowsze powitanie, inne poziomy trudności sprawią, że strażnicy przypomną sobie swoje szkolenie i będą mniej... uprzejmi.

Nowe Fable zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Premiera została wyznaczona na 23 lutego 2027 roku.

Tagi:

News
PC
gameplay
Playground Games
rozgrywka
Fable
poziom trudności
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112