Fable nie będzie tak łatwe, jak pokazano na gameplayu. Twórcy uspokajają fanów serii

Playground Games postanowiło rozwiać wątpliwości. Twórcy potwierdzili, że pokaz rozgrywki został przygotowany na poziomie trudności „Story”, czyli wariancie skierowanym do osób chcących skupić się przede wszystkim na fabule i eksploracji. Deweloperzy żartobliwie stwierdzili, że strażnicy Albionu nie zapomnieli nagle swojego fachu, a na wyższych poziomach trudności gracze mogą spodziewać się znacznie większego wyzwania.
Autorzy ujawnili również, że inne elementy dema zostały dostosowane na potrzeby prezentacji. Przykładowo zarabianie pieniędzy u kowala zostało przyspieszone, aby szybciej pokazać możliwość zakupu nieruchomości. W finalnej wersji gry ekonomia ma być bardziej wymagająca, a zdobywanie majątku zajmie więcej czasu. Oznacza to, że gameplay nie odzwierciedlał w pełni standardowej rozgrywki.
Wczytywanie ramki mediów.
GramTV przedstawia:
Obiecujemy, że strażnicy nie rzucili wszyscy picia herbaty w środku zmiany. Nasz zespół grał na poziomie trudności „Historia”. To najłagodniejszy sposób na przechadzanie się po Albionie. Jeśli wolisz surowsze powitanie, inne poziomy trudności sprawią, że strażnicy przypomną sobie swoje szkolenie i będą mniej... uprzejmi.
Nowe Fable zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Premiera została wyznaczona na 23 lutego 2027 roku.
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