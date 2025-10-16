F1 25 za darmo przez cały tydzień! Można odblokować specjalne malowanie i taniej kupić grę

Właśnie nadarzyła się idealna okazja, aby sprawdzić najnowsze F1 25.
Fani Formuły 1 mają idealny powód do świętowania. Najnowsza odsłona oficjalnej gry Formuły 1 od Codemasters, czyli F1 25 będzie dostępna za darmo przez ograniczony czas, a przy okazji można zdobyć ekskluzywne malowanie zespołu Haas przygotowane z okazji Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2025.
Darmowy tydzień z F1 25
Z darmowej wersji próbnej F1 25 można skorzystać od 16 do 20 października na wszystkich platformach, na których dostępna jest produkcja. Mowa tu oczywiście o PC (Steam), PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Podczas darmowego weekendu gracze otrzymają pełny dostęp do wszystkich trybów, w tym Braking Point 2 oraz My Team 2.0.
Z okazji Grand Prix USA w Austin w stanie Texas, Codemasters przygotowało nowy Pro Challenge. Zadaniem graczy jest pokonanie czasu okrążenia, ustanowionego przez debiutującego kierowcę Haasa, którym jest Ollie Bearman. Osoby, którym uda się poprawić jego wynik, odblokują specjalne malowanie bolidu Haasa na Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2025, jeszcze przed jego oficjalnym pokazem na torze Circuit of the Americas.
Podczas darmowego tygodnia z F1 25, gracze mogą liczyć na podwójne doświadczenie w Podium Pass, co pozwoli szybciej zdobywać nagrody w grze. Nowi użytkownicy mają także szansę kupić pełną wersję tytułu z 30-procentową zniżką, a cały postęp z darmowego okresu zostanie zachowany po zakupie.
GramTV przedstawia:
W ramach trzeciego sezonu aktualizacji Live Service, F1 25 celebruje dziesiątą rocznicę zespołu Haas F1 Team. Z tej okazji EA Sports opublikowało nowy materiał wideo, w którym Ollie Bearman i Esteban Ocon mierzą się ze sobą w pięciookrążeniowym pojedynku na torze Circuit of the Americas.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!