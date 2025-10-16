F1 25 za darmo przez cały tydzień! Można odblokować specjalne malowanie i taniej kupić grę

Fani Formuły 1 mają idealny powód do świętowania. Najnowsza odsłona oficjalnej gry Formuły 1 od Codemasters, czyli F1 25 będzie dostępna za darmo przez ograniczony czas, a przy okazji można zdobyć ekskluzywne malowanie zespołu Haas przygotowane z okazji Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2025.

Darmowy tydzień z F1 25

Z darmowej wersji próbnej F1 25 można skorzystać od 16 do 20 października na wszystkich platformach, na których dostępna jest produkcja. Mowa tu oczywiście o PC (Steam), PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Podczas darmowego weekendu gracze otrzymają pełny dostęp do wszystkich trybów, w tym Braking Point 2 oraz My Team 2.0.