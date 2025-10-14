Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa aktualizacja do F1 25 zwiększa wsparcie dla kierownic i poprawia sporo błędów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/14 22:00
0
0

EA Sports i Codemasters nie przestają poprawiać swojej gry wyścigowej ze świata Formuły 1.

EA Sports i Codemasters opublikowali nową aktualizację 1.13 do F1 25, która wprowadza rozszerzoną obsługę kierownic i pedałów na wszystkich platformach, czyli PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.

F1 25
F1 25

Nowa aktualizacja do F1 25

Przede wszystkim, najnowsza aktualizacja do F1 25 oferuje większe wsparcie sprzętowe dla kierownic. Patch dodaje oficjalną obsługę kilku nowych urządzeń, w tym:

  • Thrustmaster T98 Ferrari 296 GTB – dostępna na PC, Xbox Series X/S i PS5
  • Logitech RS50 – obsługiwana na PC, Xbox Series X/S i PS5
  • Logitech RS Pedals – oficjalnie wspierane na PC
  • Cammus CP5 Pedals – dodane do wersji PC
  • Nacon Revosim RS PURE – w pełni kompatybilna na PC i Xbox Series X/S

Rozszerzone wsparcie sprzętowe ma poprawić komfort graczy korzystających z symulatorów jazdy i ułatwić konfigurację peryferiów w grze. Oprócz nowego wsparcia sprzętowego, aktualizacja przynosi także szereg poprawek technicznych i wizualnych, w tym ulepszenia interfejsu użytkownika, naprawy błędów zapisu powtórek oraz zmiany w samochodach Formuły 1 i Formuły 2.

GramTV przedstawia:

Najważniejsze poprawki w aktualizacji 1.13:

  • Naprawiono błąd, który mógł uniemożliwiać tworzenie zapisów w trakcie sesji w trybie kariery
  • Usunięto problem przez który gracze mogli otrzymywać wielokrotne ostrzeżenia za jedno przekroczenie limitu toru
  • Naprawiono błąd powodujący brak zapisu powtórek i highlightów, gdy nazwa konta systemowego zawierała znaki spoza Unicode
  • Zaktualizowano modele McLarena, Aston Martina i Saubera, uwzględniając zmiany z najnowszego Sports Update
  • Naprawiono błąd graficzny powodujący nieprawidłowe wyświetlanie części bolidu Red Bull (skrzydła i nos) z daleka
  • Ulepszono kolory interfejsu drużyn F2 2025
  • Zaktualizowano związki opon używane w sezonie 2025
  • Wyniki uzyskane pojazdami F2 2025 będą teraz oznaczone ikoną “25” w tabeli liderów trybu Time Trial
  • Naprawiono błąd, przez który bolidy F2 mogły zjeżdżać do pit stopu po niewłaściwe opony w zmiennych warunkach pogodowych
  • Naprawiono problem z brakiem działania linek zabezpieczających koła w niektórych pojazdach F2
  • Wprowadzono drobne ulepszenia interfejsu użytkownika

Aktualizacja F1 25 1.13 jest już dostępna do pobrania na wszystkich platformach.

Źródło:https://traxion.gg/f1-25s-latest-update-increases-steering-wheel-support

Tagi:

News
EA Sports
patch
Codemasters
wyścigi
symulator
samochody
F1
Formuła 1
Simracing
samochodówki
patch do gry
aktualizacja gry
simcade
wyścigi samochodowe
F1 25
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112