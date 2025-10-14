Nowa aktualizacja do F1 25 zwiększa wsparcie dla kierownic i poprawia sporo błędów

EA Sports i Codemasters nie przestają poprawiać swojej gry wyścigowej ze świata Formuły 1.
EA Sports i Codemasters opublikowali nową aktualizację 1.13 do F1 25, która wprowadza rozszerzoną obsługę kierownic i pedałów na wszystkich platformach, czyli PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.
Nowa aktualizacja do F1 25
Przede wszystkim, najnowsza aktualizacja do F1 25 oferuje większe wsparcie sprzętowe dla kierownic. Patch dodaje oficjalną obsługę kilku nowych urządzeń, w tym:
Thrustmaster T98 Ferrari 296 GTB – dostępna na PC, Xbox Series X/S i PS5
Logitech RS50 – obsługiwana na PC, Xbox Series X/S i PS5
Logitech RS Pedals – oficjalnie wspierane na PC
Cammus CP5 Pedals – dodane do wersji PC
Nacon Revosim RS PURE – w pełni kompatybilna na PC i Xbox Series X/S
Rozszerzone wsparcie sprzętowe ma poprawić komfort graczy korzystających z symulatorów jazdy i ułatwić konfigurację peryferiów w grze. Oprócz nowego wsparcia sprzętowego, aktualizacja przynosi także szereg poprawek technicznych i wizualnych, w tym ulepszenia interfejsu użytkownika, naprawy błędów zapisu powtórek oraz zmiany w samochodach Formuły 1 i Formuły 2.
Najważniejsze poprawki w aktualizacji 1.13:
Naprawiono błąd, który mógł uniemożliwiać tworzenie zapisów w trakcie sesji w trybie kariery
Usunięto problem przez który gracze mogli otrzymywać wielokrotne ostrzeżenia za jedno przekroczenie limitu toru
Naprawiono błąd powodujący brak zapisu powtórek i highlightów, gdy nazwa konta systemowego zawierała znaki spoza Unicode
Zaktualizowano modele McLarena, Aston Martina i Saubera, uwzględniając zmiany z najnowszego Sports Update
Naprawiono błąd graficzny powodujący nieprawidłowe wyświetlanie części bolidu Red Bull (skrzydła i nos) z daleka
Ulepszono kolory interfejsu drużyn F2 2025
Zaktualizowano związki opon używane w sezonie 2025
Wyniki uzyskane pojazdami F2 2025 będą teraz oznaczone ikoną “25” w tabeli liderów trybu Time Trial
Naprawiono błąd, przez który bolidy F2 mogły zjeżdżać do pit stopu po niewłaściwe opony w zmiennych warunkach pogodowych
Naprawiono problem z brakiem działania linek zabezpieczających koła w niektórych pojazdach F2
Wprowadzono drobne ulepszenia interfejsu użytkownika
Aktualizacja F1 25 1.13 jest już dostępna do pobrania na wszystkich platformach.
