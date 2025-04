F1 25 na nowym zwiastunie. Nadchodzi „ekscytujący” rozdział „Drogi do sławy”

Electronic Arts zachęca fanów Formuły 1 do zabawy w trybie fabularnym.

Już pod koniec marca doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi F1 25. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca odsłona serii skierowanej do fanów Formuły 1 będzie mogła pochwalić się całkowicie nową oprawą audiowizualną. W sieci pojawił się tymczasem nowy zwiastun F1 25, który zachęca graczy do zabawy w trybie „Droga do sławy”.

Nowy zwiastun F1 25 zachęca graczy do zabawy w trybie „Droga do sławy”

Najnowszy zwiastun F1 25 ma przygotować graczy na trzeci i „ekscytujący” rozdział „Drogi do sławy”. Zgodnie z przekazanymi informacjami fani będą tym razem świadkami „pewnych dramatycznych wydarzeń”, które wywołają chaos w zespole. Użytkownicy będą jednak musieli szybko się otrząsnąć i stanąć do walki o mistrzostwo świata.