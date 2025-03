F1 25 oficjalnie zapowiedziane. EA prezentuje zwiastun i podaje datę premiery

To Twoja historia. Zostaw swój ślad w świecie wyścigów w F1 25, oficjalnej grze wideo 2025 FIA Formula One World Championship. Stwórz własną opowieść i poprowadź swoją dynastię F1® w odświeżonym trybie Mój zespół lub wybierz swoją drogę przez ekscytujący trzeci rozdział „Drogi do sławy” – czytamy w opisie zwiastuna.